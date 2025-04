Gracyanne Barbosa revela principais mudanças no corpo após o BBB 25

Fora do BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou as mudanças sofridas em seu corpo durante o confinamento do reality show

Fora do BBB 25 há pouco menos de três semanas, Gracyanne Barbosa tem retomado aos poucos sua rotina na 'vida real'. A musa fitness, conhecida por se dedicar bastante ao corpo com musculação e dietas, passou por uma mudança radical em seus hábitos ao aceitar o convite para o reality show da TV Globo.

Dentro da competição, Gracyanne diminuiu drasticamente seus treinos, restritos somente à academia da casa, e chegou até a comer alimentos que não ingeria com frequência. Agora, fora do programa, a ex-esposa de Belo tenta recuperar os hábitos antigos.

Nesta segunda-feira, 7, a ex-sister usou as redes sociais para conversar com o público a respeito das principais mudanças em seu corpo nos últimos dois meses. Em seu perfil oficial, Gracyanne Barbosa contou que está com retenção de líquido e revelou a aparição de algumas celulites.

"Ganhei uma retençãozinha aqui nessa região [entre o umbigo e as partes íntimas] e a mulherada [disparou]: 'Ah, eu te entendo. Capô de fusca...'. Essa região, quando a gente ganha uma gordura, faz uma curvinha. Eu não tinha aqui, e aí está mais cheinha, mas de boas. Também pode ser falta de uso", divertiu-se ela.

"Brincadeiras à parte, a mulherada vai me entender quando falo de retenção. Acho que o que mais senti diferença no meu corpo foi a celulite. A retenção [é porque] comi muito açúcar, [e também surgiu a] celulite. Nessa região, ganhei bastante celulite, não sei se dá para ver. No bumbum nem tanto, mas aqui na 'bananinha'... É só tempo, cardio e treinar [para resolver]", completou a musa fitness.

Gracyanne Barbosa mostra mudanças no corpo após o BBB 25 - Reprodução/Instagram

Gracyanne confessa dificuldade para treinar pós-BBB

Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, surgiu treinando na academia em um vídeo compartilhado em suas redes sociais e fez um desabafo. Isso porque, após sair do BBB 25, a influencer segue tendo dificuldades para retomar a carga de treinos que tinha antes de entrar no reality show da TV Globo.

“Está pesado. Eu estou sofrendo real para voltar”, escreveu ela em um vídeo em que aparece sendo auxiliada pelo seu personal trainer na academia. A ex-BBB deixou o programa no dia 18 de março, com 51,3% dos votos do público.

Leia também: BBB 25: Daniele Hypolito se decepciona com falas de Gracyanne Barbosa: 'Aproveitando'