Gracyanne Barbosa revela qual é o percentual de gordura do seu corpo após o BBB

Gracyanne Barbosa surpreende ao contar informações sobre sua boa forma após analisar o resultado do confinamento no BBB

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar qual foi o impacto do BBB 25 em seu corpo. Ela ficou confinada no reality show e sem acesso a dieta que costumava consumir em seu dia a dia. Com isso, ela viu mudanças em seu corpo, mas se impressionou com o resultado positivo.

Em uma nova entrevista ao Jornal O Globo, a beldade contou qual é o percentual de gordura em seu corpo após o reality show. " Meu percentual de gordura ficou em 9,2%, o que foi uma surpresa positiva. Eu realmente achei que tinha ganhado gordura olhando no espelho, mas não aconteceu. Ainda assim, o que mais senti foi a mudança na saúde, não na estética. Dentro da casa, tive dores de cabeça frequentes, senti meu corpo inflamado, nariz entupido, azia... Sintomas que nunca faziam parte da minha rotina aqui fora. Isso só reforçou o quanto uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios e um sono de qualidade fazem toda a diferença. O corpo responde quando cuidamos e também quando descuidamos", afirmou.

Além disso, ela contou que perdeu 1,1 kg de massa muscular . "Nas próximas semanas, os treinos vão ser mais leves, com menos carga e sem exercícios muito pesados. É uma fase de cuidado e escuta. Só depois disso é que vou buscar a performance de antes. Quero fazer tudo no meu tempo, com consciência e respeito ao processo", contou.

Gracyanne Barbosa desabafa sobre vida amorosa e revela se quer um novo relacionamento

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi a convidada do programa Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira, 26. Durante o papo, a ex-BBB abriu o jogo sobre sua vida amorosa e afirmou que um novo relacionamento está longe dos seus planos. Ela está solteira desde que anunciou, em abril de 2024, o fim do relacionamento de 16 anos com o cantor Belo.

"Eu acho que hoje eu não tenho espaço para encontrar um novo amor. Eu não estou fechada, mas não vejo tempo. Até antes do BBB, eu estava trabalhando muito, graças a Deus, e eu não saio. Então, eu não conheço novas pessoas e é muito difícil. E eu ainda estou me reconstruindo do fim dessa relação, que foi tão importante", refletiu ela. Veja o desabafo completo!

