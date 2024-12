Após vencer o 'Big Brother Brasil' em 2021, Juliette compartilhou uma novidade sobre o BBB 25 nas redes sociais e citou conflito com Fiuk; confira

Campeã do BBB 21 e um dos maiores fenômenos do reality, Juliette Freire revelou nesta quarta-feira, 25, algumas pistas sobre o aguardado BBB 25, da TV Globo. Em uma publicação nas redes sociais do programa, a influenciadora adiantou que os temidos Monstros da próxima edição terão uma inspiração especial, deixando os fãs ainda mais ansiosos para a estreia.

"Ai, minha gente, BBB 25 tá chegando e eu tô feliz, porque o Big Brother me deixou contar para vocês uma novidade. Fofoca!", inicou Juliette.

“Os Monstros serão especiais nessa temporada, inspirados em grandes momentos do próprio BBB. Não é massa? Eu tô curiosa, será que aquele meu Monstro com Fiuk vai entrar também?”, questionou, em tom bem-humorado.

Ainda no vídeo, a ex-BBB fez um pedido aos internautas. “O Big Brother também me pediu para perguntar a vocês: quais momentos do BBB vocês acham que deveriam virar Monstros?”.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Juliette impressiona ao mostrar resultado de novo visual

A influenciadora digital e cantora Juliette usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 18, para compartilhar com os seguidores o resultado de seu novo visual. A artista, que foi flagrada por Virginia Fonseca no salão de beleza no dia anterior, decidiu mudar os fios e impressionou com a transformação.

Sem deixar o tom escuro para trás, Juliette iluminou sutilmente as madeixas na cor marrom. Esbanjando beleza, a campeã do BBB 21, da TV Globo, publicou um vídeo exibindo o antes e depois da mudança ainda no salão. "Amei", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram diversos elogios para Juliette, mostrando que o novo visual está mais do que aprovado. "Uau! Ficou linda", declarou uma seguidora. "Essa cor ficou perfeita", disse outra. "O chá revelação que a gente estava esperando. Ficou linda demais! Amei muito", falou uma terceira. Confira o novo visual de Juliette!

Leia também:Juliette Freire exibe momento da intimidade com Kaique Cerveny: 'Futuro marido'