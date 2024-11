Ex-BBB Davi Brito revela problema de saúde e cancela gravação

O ex-BBB Davi Brito preocupou os fãs ao revelar um problema de saúde que o fez cancelar uma gravação nesta semana e passar por exames

O ex-BBB Davi Brito surpreendeu ao contar que descobriu um problema de saúde. Nas redes sociais, ele contou que precisou cancelar uma gravação que iria fazer enquanto se recupera.

O rapaz foi diagnosticado com uma inflamação na tireoide e passará por exames. "Pode ser autoimune ou causado por bactéria, uma série de coisas pode causar essa inflamação. O importante é que não é nada grave. A médica falou que o próprio corpo desinflama sozinho e pediu um exame de sangue para averiguar esse tipo de inflamação", disse ele.

Davi iria gravar o programa Tempero do Davi, mas cancelou enquanto cuida da saúde. "É isso aí, cuidar da saúde. A vida não é feita só de sair, curtir e passear. A saúde em primeiro lugar", afirmou ele.

Mãe de Davi Brito alfineta ex-nora

Mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisangela Brito falou publicamente sobre a onda de ataques que sua família vem recebendo desde o fim do reality show da TV Globo. Em entrevista ao podcast 'PodZé', ela não conseguiu segurar o choro ao citar o antigo relacionamento do filho com Mani Reggo.

No início desta semana, os nomes de Davi e Mani ficaram entre os assuntos mais comentados após vir à tona a notícia de que a empreendedora teria entrado na Justiça para obter reconhecimento de união estável. Elisangela, então, lamentou a situação.

"Tem dias que eu vejo as pessoas falarem coisas que a gente não é, por isso que eu estou aqui. Eu só queria entender. Eu acho que atribuo o que a gente está passando hoje à Mani. Tinha dia que eu pedia muito a justiça de Deus por ela. Eu via as fotos dela no Instagram e pedia: ‘Deus, faz justiça. Por que ela fez isso?’ Eu atribuo o que a gente está passando hoje à ela", declarou a mãe de Davi Brito.

Ao longo do desabafo, Elisangela afirmou que o prêmio conquistado pelo filho no BBB 24 também seria usufruído pela ex-nora, uma vez que os dois já estavam juntos há algum tempo. "Tudo que Davi fosse ganhar, ela ia viver daquilo. Se vivia da barraca, por que não iria viver com três milhões?", disse.

"Não é porque é meu filho, mas ele não projetou largar ela. Ele não saiu do reality e disse assim: ‘eu não te quero mais. Eu pobre te queria’, não. Foi o que ele encontrou", completou Elisangela Brito, aos prantos.