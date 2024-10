Ex-BBB Fernanda Bande revela se aceitaria convite para novela na Globo

A ex-BBB Fernanda Bande foi questionada sobre possibilidade de se tornar atriz e revelou o que pensa sobre o assunto

A ex-BBB Fernanda Bande esbanjou sinceridade ao ser questionada se aceitaria participar de uma novela da Globo. Desde que saiu do reality show Big Brother Brasil, ela está dando os seus primeiros passos como apresentadora de TV. Agora, ela negou que aceitaria um convite para atuar.

“Se vier convite para uma novela, vou dizer não. Sou sensata e sei que teria que estudar. Nunca irai furar a fila. E depois que saí do BBB a minha memória ficou bem abalada. Como iria decorar aquela quantidade toda de texto?", disse ela em entrevista ao Jornal Extra.

Fernanda Bande conquista seu apartamento

Em seus stories no Instagram, a influenciadora digital Fernanda Bande contou que finalmente conseguiu seu próprio apartamento. Durante uma conversa sincera com os fãs, Fernanda explicou que estava um pouco ausente devido a correria de sua agenda de compromissos. Além disso, a ex-sister ressaltou que em meio aos trabalhos, ainda tem os cuidados e responsabilidade com os filhos, Marcelo e Laura.

"Todos nós temos os nossos tapetes, isso é inevitável, ninguém dá conta de tudo. Internet às vezes pode parecer que dá, mas é só como está sendo vendido. Todos temos um pouco de personagens, precisamos deles para nos sustentar", iniciou ela.

"Esse novo estilo de vida existe um contato maior com vocês, de querer ver o que estou fazendo. Mas, assim, eu estou resolvendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Agora, enquanto falo com vocês, estou recebendo notificação de que tenho uma reunião com a minha equipe", continuou Fernanda Bande.

Em seguida, a ex-BBB contou que gostaria muito de poder dividir um pouco mais seu dia a dia com os seguidores, mas que a correria acaba a impedindo. "Coisas lindas estão acontecendo, coisas maravilhosas e grandiosas, mas que demandam muito trabalho e eu estou colocando para baixo do tapete. Eu amo o carinho que recebo de todos vocês, eu sei a necessidade dos fãs, da mídia e da internet. Mas isso ainda não está enraizado", esclareceu ela.