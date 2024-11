Mãe de Isis Valverde faz relato em meio à luta contra câncer: 'Falta pouco'

A pedagoga Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, fez um desabafo sobre a batalha que enfrenta contra o câncer de mama

A pedagoga Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1, para falar sobre a batalha que enfrenta contra o câncer de mama. No último mês, ela contou que as sessões de quimioterapia terminaram e, agora, relatou que faltam somente duas sessões da radioterapia.

"Como prometido, venho dividir com vocês meu trajeto na radioterapia. Hoje completo 13 das 15 sessões. Cada uma dura uns 20 minutos. E realmente não houve dores, nem queimaduras, nem agulhas e nem efeitos colaterais. Encontrei um oásis no deserto que atravesso", iniciou ela na publicação.

Em seguida, compartilhou dicas sobre os cuidados que vem seguindo, mas ressaltou que cada corpo reage de uma maneira. "Não usei sabonete nem desodorante nos locais que ficariam sob radiação durante todos esses dias; Passei cicaplast duas vezes ao dia (uma imediatamente após a sessão e outra depois do banho). Nas cicatrizes eu caprichei na camada", disse.

E complementou: "Usei uns tops de malha bem fininha e sem costura, com alças bem largas; Banho quase frio; Não esfreguei a toalha e fui secando o corpo com leves toques; Roupas bem larguinhas para não apertar nada. E olhem só, estou na reta final. Faltam só mais duas".

E contou como está se sentindo em meio ao tratamento. "Estou cansada. Muito cansada. Falta pouco, mas parece que falta muito. E não é só a ansiedade, o frio na barriga, o medo, a pressa. É um monte de sentimento junto. Foram 7 meses até chegar aqui", desabafou.

"E estes últimos dias deixam a cabeça bem confusa, porque você não quer continuar vivendo isso, mas não sabe como será o depois. Só existe a certeza de que depois que isso tudo acabar, você nunca mais será a mesma. Nunca mais…", finalizou.

Na última segunda-feira, 28, Isis Valverde celebrou uma conquista ao lado de sua mãe. Embora a atriz não tenha confirmado se a mãe alcançou a cura da doença, emocionou os seguidores ao afirmar que elas “venceram” em uma homenagem.

Leia também: Mãe de Isis Valverde desabafa em nova fase de tratamento contra o câncer

Veja a publicação de Rosalba: