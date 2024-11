Sthefany Brito responde perguntas e fala de visitas ao filho caçula

Sthefany Brito respondeu algumas perguntas sobre maternidade enviadas por seus fãs e abriu o jogo sobre as visitas ao filho caçula

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 1º, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas sobre maternidade enviadas pelos seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, a famosa é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de um mês.

Sthefany comentou sobre as visitas ao filho caçula e revelou que deu uma segurada até o bebê ganhar mais imunidade. "Segurei o primeiro mês sem visita. Parte da família veio conhecê-lo em casa só depois da primeira quinzena de outubro. Nesse início, acho que todo cuidado é pouco. Fiquei zero preocupada de me acharem chata ou exagerada por não querer receber visita. Afinal, o que importa mesmo é a saúde do meu filho. Aos pouquinhos, vamos flexibilizando. Tudo tem seu tempo", disse ela.

Em seguida, a artista comentou sobre a sua realização na maternidade. "Ser mãe sempre foi o grande sonho da minha vida. Sempre falei que não poderia morrer antes de ser mãe. Sentia que era minha missão nessa vida. Era como se eu soubesse que eles estavam esperando para vir. Sinto que conheço eles desde sempre. É uma conexão de outras vidas", afirmou.

Aniversário

A atriz Sthefany Brito usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 1º, para compartilhar detalhes da comemoração do aniversário do filho mais velho, Antonio Enrico, que está completando quatro anos. Nos stories do Instagram, a artista mostrou que ela e o marido, o empresário Igor Raschkovsky, acordaram o herdeiro com uma surpresa especial.

Na noite de quinta-feira, 31, a atriz mostrou os balões prontos. "Tudo pronto para quando meu menino grande acordar com quatro anos! E ainda vai ganhar café na cama com direito a bolo", escreveu.

Já pela manhã, mostrou o momento que acendeu a vela. "A realidade antes do parabéns. Eu preocupada com o fogo da vela e os dois se olhando apaixonados", disse Sthefany, que mostrou o filho caçula, Vicenzo, de um mês, olhando para o pai.

Leia também: Sthefany Brito comove com declaração para a mãe