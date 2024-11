Poliana Rocha revela ‘energia baixa’ nos últimos dias e aponta o motivo: 'As pessoas notam'

A jornalista Poliana Rocha usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1º, para fazer um desabafo. A esposa do cantor Leonardo conta que tem sentido sua energia baixa

A jornalista e influenciadora digital Poliana Rocha (47) usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 1º, para fazer um desabafo. Por meio de um vídeo publicado nos stories do Instagram, ela compartilhou como tem se sentido nos últimos dias. A esposa do cantor Leonardo (61) conta que tem observado sua energia baixa e aponta o que pode estar acontecendo com ela.

“Estava tirando minhas mensagens aqui do Whatsapp, antes de sentar e concentrar no meu trabalho, e foi engraçado. Recebi duas mensagens de duas pessoas muito próximas falando que eu estava meio borocoxô; inclusive, uma delas foi da Virginia (Fonseca), que falou: ‘Sogra, está tudo bem? Estou te achando meio borocoxô’. E a outra foi do meu médico e amigo: ‘Amiga, você está meio borocoxô. O que está acontecendo?’ Estou sentindo, realmente – porque como sou muito transparente, então as pessoas notam – minha energia mais baixa, sabe?”, começa.

“Eu até comecei uma campanha, porque acho que tem muito a ver com o lado espiritual (...) E assim, também tem o inferno astral de aniversário, porque é a segunda vez que antes do meu aniversário eu fico com a energia mais pra baixo mesmo. Vocês sentem isso, um pouquinho antes do aniversário de vocês, ou só eu que estou sentindo?”, continua Poliana.

A vovó coruja de Maria Alice (3), Maria Flor (2) e José Leonardo, de quase dois meses, está prestes a completar 48 anos. Ela vai comemorar aniversário no dia 13 de novembro.

Poliana Rocha explodiu o fofurômetro das redes sociais no último domingo, 27, ao dividir um clique encantador com o neto, José Leonardo. O menino, filho caçula de Virginia Fonseca e José Felipe, completou um mês no dia 8.

Nos stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um registro com o pequeno no colo. Na imagem, ela aparece sem maquiagem, com um look todo preto e um boné. Já o bebê surgiu usando uma camiseta e uma bermuda. "Amor", se derreteu a vovó, acrescentando um emoji de coração.

No sábado, 26, Poliana surpreendeu os seguidores ao resgatar uma foto em família. Ela publicou uma imagem antiga ao lado do marido e do filho Zé Felipe, que aparece ainda criança. "E o tempo passou", escreveu.

