Globo promete configuração inédita no BBB 25; saiba os detalhes da nova edição

A Globo divulgou algumas novidades sobre o BBB 25, que estreia em janeiro e também vai celebrar as seis décadas da emissora

Nesta quarta-feira, 9, a Globo divulgou alguns detalhes sobre o BBB 25, que tem previsão de estreia em janeiro. Segundo a emissora, a nova edição terá uma configuração inédita de participantes, que terão que se comprometer antes de o jogo começar, já que só entram na casa os competidores que estiverem em dupla.

Dessa vez, as duplas, que vão conviver ao longo de 100 dias, período previsto para duração da nova temporada, serão formadas por pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, casais. Laços fortes, construídos antes do confinamento, que serão colocados à prova aos olhos de milhões de espectadores. Assim como nas últimas edições, Pipocas e Camarotes estão confirmados e todos devem levar alguém importante em sua vida para formar uma dupla.

Decoração e dinâmicas

Durante o BBB 25, será comemorado os 60 anos da TV Globo. A residência dos brothers e sisters vai mergulhar na fábrica de sonhos, trazendo uma decoração inspirada nas muitas histórias que a Globo contou nas últimas décadas e que ainda vai contar.

Os paredões, provas do líder, anjo e bate e volta estão garantidos. Além disso, as dinâmicas já conhecidas pelos fãs do reality como Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha serão mantidas e terão mais interação com o público, elevando a temperatura da competição.

Vale lembrar que o BBB tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção-geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Boninho devolve detalhe simbólico para a Globo

Após anunciar que vai sair da Globo, Boninho precisou deixar para trás um apelido que marcou sua trajetória nos bastidores do Big Brother Brasil: o Big Boss. De acordo com a coluna Gente, da Veja, ele tinha registrado o apelido em seu nome há alguns anos. Agora, ele devolveu o título para a Globo.

A coluna informou que ele entrou com um pedido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para transferir a titularidade do termo Big Boss para o Grupo Globo. O pedido de transferência foi finalizado em setembro. Saiba mais!