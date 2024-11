Salinas aposta em visual praiano com atmosfera cosmopolita

Grife carioca Salinas ressignifica moda praia com modelos que podem ser usado no dia a dia, tanto nas areias quanto nos ambientes urbanos

A última vez que a grife carioca Salinas cruzou as passarelas da Semana de Moda de São Paulo foi há longos seis anos. De lá para cá, muita coisa mudou — e para melhor. Sob a direção criativa da estilista Adriana Bozon (48), que também cuida da Ellus, Bobstore e outras marcas do grupo InBrands, a Salinas ganha uma bem vinda atualização que não só reforça o seu nome como um dos mais importantes quando o assunto é beachwear no mercado brasileiro como também amplia todo seu repertório para o resortwear sofisticado e

adulto.

A coleção traz uma paleta terrosa que inspira elegância e tranquilidade, aplicada em texturas e em construções de uma maior complexidade que elevam o visual praiano, mas mantêm uma certa despretensão que não afeta a graça e a descontração do design típico brasileiro, em especial quando nós falamos de moda praia. A matéria-prima natural, como o linho, o algodão e a ráfia, se junta a acessórios dourados marcantes e criam um contraste moderno entre o orgânico e a atmosfera cosmopolita que introduz a nova abordagem da marca em se lançar no universo das roupas casuais, que estendem seu repertório para o além-mar.

Vestidos, tops, minissaias estruturadas, jaquetas de perfume esportivo, calças levemente amplas e até peças de técnicas artesanais elaboradas fazem com que a Salinas possa ser explorada para fora das areias e mesmo os itens em tons metalizados ampliam as possibilidades da marca, inclusive para o ambiente considerado urbano.

Chique sem ser esnobe e simples, mas longe de ser comum, a Salinas demonstra uma fase mais madura, generosamente versátil e com um extremo bom gosto. Para completar, os acessórios de palha e os ombreiros deram o ar praiano da marca.

