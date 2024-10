Camarotes em dupla? Globo revela novidades do BBB 25

BBB 25 terá dinâmica diferenciada para comemorar os 60 anos da Globo

A três meses do BBB 25, a Globo iniciou os trabalhos de promoção do reality show. Nesta quarta-feira, 9, a emissora carioca revelou que o Camarote será mantido mesmo após a saída de J.B. Oliveira, o Boninho (62) da direção do núcleo de Variedades. Nesta edição, os participantes estarão em dupla, inclusive os famosos.

"Para fazer parte da temporada comemorativa, será preciso se comprometer antes de o jogo começar, já que só entram na casa os competidores que estiverem em dupla", avisa a TV em comunicado enviado à imprensa.

A novidade faz parte de um pacote de atrações para comemorar os 60 anos da Globo. Diferente dos anônimos que precisaram se inscrever em dupla, os famosos convidados terão que indicar um parceiro com quem têm laços fortes (irmão, pai, mãe, primo, noivo, sogro, amigo).

"Será que a força do vínculo resistirá ao jogo? É o que o público vai descobrir a partir de janeiro, ao longo de 100 dias", diz ainda o comunicado. A emissora não revelou quantas duplas entrarão no confinamento.

Além da principal novidade, a edição história contará com o Big Fone, Prova do Líder, Prova do Anjo e dinâmicas que prometem agitar a temporada. Tadeu Schmidt (50) vai continuar no comando do reality show de maior audiência da TV brasileira.

Será a primeira vez que o programa será inteiramente comandado nos bastidores com Rodrigo Dourado, o substituto de Boninho. Ele será responsável por renovar o formato sem deixar sua essência e marca de lado.

A previsão de estreia do BBB 25 é para 13 de janeiro, uma segunda-feira. No entanto, a data poderá sofrer alterações, de acordo com a logística da emissora. Além da TV aberta, o reality show poderá ser assistido no Globoplay e no Multishow, canal por assinatura do Grupo Globo.