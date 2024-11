Lázaro Ramos ganha homenagem especial de Taís Araújo em seu aniversário

O ator Lázaro Ramos completou 46 anos de vida nesta sexta-feira, 1º, e recebeu uma linda homenagem de sua esposa, a atriz Taís Araújo

Taís Araújo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 1º, o ator Lázaro Ramos completou 46 anos e ganhou uma linda homagem da esposa.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos com o aniversariante, incluindo um print de uma conversa em que ela quer contar uma fofoca para o amado, e o parabenizou por mais um ano de vida com uma linda mensagem.

"Meu amor, te desejo saúde! Saúde mental, física e espiritual. Te desejo passos firmes e coração no lugar para que você possa realizar com serenidade seus sonhos e desejos. Eu te amo muito e agradeço a Deus, aos Orixás e às energias que te protegem por sua vida e peço que continuem a fazer esse trabalho lindo que estão fazendo. Aproveite seu dia e que seu ano seja iluminado! Te amo mozinho", escreveu Taís. Nos comentários, Lázaro respondeu à amada. "Te amo", escreveu o ator.

Vale lembrar que Taís e Lázaro completaram 20 anos de casados em setembro e são pais de João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de oito.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araujo mostra bastidores de O Auto da Compadecida 2

Em suas redes sociais, Taís Araujo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 31, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram um carrossel de fotos do mês de outubro.

A atriz mostrou imagens de viagens, momentos em família, com os amigos e também de trabalho. Inclusive, em uma das fotos Taís surgiu caracterizada como Nossa Senhora Aparecida, personagem que ela interpreta em O Auto Da Compadecida 2. "Outubro correu para novembro (meu mês) chegar com incríveis possibilidades, muito trabalho - e espero que festas", escreveu ela na legenda da publicação. Confira!

Leia também: Taís Araújo esbanja beleza natural em viagem à Amazônia: 'Maravilhosa'