Leticia Colin anuncia mudança de casa: 'Muito especial'

Leticia Colin anunciou que está pronta para mudar de casa e também posou sorridente ao lado das arquitetas responsáveis pelo projeto

Em suas redes sociais, Leticia Colin sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 1º, a atriz contou em seu Instagram Stories que em breve estará em uma nova casa. Além disso, a famosa fez questão de posar sorridente ao lado das arquitetas responsáveis pelo projeto.

"Estou começando o processo da minha mudança de casa e vou mostrar para vocês duas maravilhosas que estão me ajudando. A vida é a arte do encontro, sempre! Vem projeto muito especial e cheio de vida por aí", escreveu ela.

Leticia Colin poderá ser vista em breve como a Zélia na novela Garota do Momento, que estreia na Rede Globo no dia 4 de novembro.

Nova personagem

Letícia Colin está em contagem regressiva para estreia de Garota do Momento, próxima novela das seis da Globo, onde ela será responsável por dar vida a personagem Zélia. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com a atriz, ela adiantou sobre enredo de sua personagem.

Em Garota do Momento, Letícia Colin será Zélia, secretária da malvada Maristela (Lilia Cabral) e fará parte da farsa criada pela poderosa socialite contra Clarice (Carol Castro). A atriz revela que seu papel na novela tem muita complexidade: "Ela é uma boneca russa, tem camadas infinitas, gosta de joias, é uma mulher muito material, que acredita no poder, na beleza das joias, mas ela não é só isso".

"Personagem tão complexa, é uma personagem que tem muitos mistérios, me intriga, eu mesma não sei ainda tudo que vai acontecer. Isso é muito estimulante, dentro de um melodrama, uma estrutura de novela, as cartas todas não estão marcadas, isso é um mérito da Alessandra Poggi, da equipe dela, que faz uma dramaturgia surpreendente. Tem o que a gente gosta de ver e de se surpreender", declara.

