Davi Brito analisa trajetória no BBB 24 após recordar brigas: 'Lutei muito'

Vencedor do BBB 24, Davi Brito confessou sentir saudade do reality show da Globo após recordar momentos marcantes do confinamento

Campeão do BBB 24, Davi Brito separou um tempo na noite de terça-feira, 8, para rever algumas cenas de sua longa participação no reality show da TV Globo. Por meio das redes sociais, o jovem revelou que se sentiu nostálgico ao assistir momentos marcantes do programa.

Em seus stories no Instagram, Davi mostrou que estava revendo a briga protagonizada com MC Binn logo após a dinâmica de 'Sincerão', realizada semanalmente pelos brothers. Apesar do sufoco, ele garantiu que todo esforço valeu a pena.

"Depois que as coisas acontecem, que está tudo bem e passa tudo, a gente dá risada. Já passou, vivemos aquele momento. Não vou chorar, vou dar risada. É bom assistir, lembrar o que passamos dentro daquela casa todos os dias, o esforço e sacrifício de estar ali dentro batalhando por esse prêmio", declarou Davi Brito.

Em seguida, após se deparar com a exibição do último dia de reality, o vencedor agradeceu o apoio e carinho que ainda recebe do público até os dias de hoje. "Lutei muito. Os fãs também, que torcida vibrante em todo o Brasil. Agora é só sentimento de gratidão, agradecer a todos que torceram por mim", disse.

"Estava analisando, lá dentro do programa é totalmente diferente. Lá dentro é outra coisa, começamos a conviver com a galera, uma loucura. Mas a experiência é inexplicável", continuou Davi Brito. Por fim, ele confessou sentir falta de alguns momentos únicos vivenciados dentro do BBB 24.

"Dá saudade as vezes de sentar na sala e ouvir o Tadeu [Schmidt] falando, saudade de ir para o Sincerão, participar das provas, das amizades, da convivência. Eu sinto saudade. Por mais que tudo tenha acontecido, sinto saudade. É uma experiência única que se vive na vida. Agradeço muito ao programa pela oportunidade", concluiu.

Davi Brito recorda trajetória no BBB 24 - Reprodução / Instagram

