Lista de BBBabys cresceu! Veja quem são os ex-BBBs que tiveram filhos juntos

A lista de BBBabys voltou a crescer! Relembre os ex-participantes do BBB que formaram família após o reality show da Globo e começaram novas famílias

Além de ser palco para disputas intensas, o Big Brother Brasil também é lugar para romances e, ao longo de suas 24 edições, diversos casais foram formados na casa mais vigiada do Brasil e começaram novas famílias. E a lista de BBBabies, filhos de ex-participantes do reality show que decidiram formar família fora do confinamento, não para de crescer!

Na última quarta-feira, 9, foi anunciado nascimento de mais um deles: Sarah. A pequena, fruto do relacionamento entre os ex-BBBs Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin, veio ao mundo no dia 25 de setembro de 2024.

Com a chegada de Sarah, conhecemos 13 filhos de casais que se formaram dentro do Big Brother Brasil. Além deles, também temos Sophia, Lua e Ravi, que são filhos de ex-BBBs cujos pais não participaram da mesma edição.

Veja a lista:

Analy e Alan Pierre, do BBB 7:

Em 2007, Analy e Alan Pierre se apaixonaram no reality e engataram um namoro após deixarem a casa mais vigiada do Brasil. O primeiro herdeiro do casal, Theo, nasceu no ano seguinte. Após seis anos juntos, eles se separaram, continuaram amigos pelo bem do filho deles, que já está com 15 anos.

Mariana Felício e Daniel Saullo, do BBB 6:

Mariana e Daniel Saullo chegaram a ficar no programa, mas a relação esfriou e eles se envolveram com outros participantes. Fora da casa, decidiram dar uma nova chance ao amor e firmaram um relacionamento. Juntos, eles são pais de quatro 'BBBabies': Anita, de 9 anos, Antônio, de 8, e os gêmeos João e José, de 5 anos. Os papais seguem juntos até hoje.

Adriana Sant'Anna e Rodrigão, do BBB 11:

Já Adriana Sant'Anna e Rodrigão começaram a se relacionar dentro do programa e estão juntos desde então. Eles tiveram dois filhos, Rodrigo, de 8 anos, e Linda, de 6 anos de idade. Atualmente, a família vive nos Estados Unidos.

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio, do BBB 13:

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio estiveram no elenco da edição de 2013 do reality show. Fora do programa, eles decidiram formar uma família. Juntos, são pais de Bento, de 3 anos, e da pequena Victoria, que chegou ao mundo em outubro de 2023.

Franciele Almeida e Diego Grossi, do BBB 14:

Durante a edição que foi ao ar em 2014, Franciele Almeida e Diego Grossi se apaixonaram. Eles se casaram no ano seguinte e logo tiveram seu primeiro herdeiro, Enrico, que está com quatro anos. Em 2022, enfrentaram uma crise no casamento, mas conseguiram se entender e seguem juntos até hoje.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, do BBB 15:

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros viveram um affair conturbado na edição de 2015. Fora do reality show, mostraram que o amor é maior que as diferenças e estão juntos desde então. O relacionamento rendeu frutos, e eles são pais do pequeno Lucca, de oito anos.

Paula Amorim e Breno Simões, do BBB 18

Participantes da edição 18, Paula Amorim e Breno Simões engataram um relacionamento um mês após o fim do reality. Juntos atualmente, eles são pais do pequeno Theo, que está com dois anos. Recentemente, a influenciadora digital engravidou novamente, mas acabou perdendo o bebê.

Maira Cardi, do BBB 9, e Arthur Aguiar, do BBB 22

Maira Cardi entrou pela casa de vidro em 2009. Depois do reality show, se casou e teve uma filha com o ator e cantor Arthur Aguiar, Sophia, de cinco anos. Em 2022, Arthur também entrou no confinamento e se consagrou campeão da edição. O casamento chegou ao fim tempos depois.

Viih Tube, do BBB 21, e Eliezer, do BBB 22

Já Viih Tube participou do BBB 21, enquanto Eliezer esteve no BBB 22. Fora do reality show, os dois se apaixonaram. Um mês após assumirem o namoro, engravidaram da pequena Lua, que tem um ano. Agora, estão à espera de Ravi.