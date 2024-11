Após viralizar na internet e receber críticas por comprar bolsa de R$ 525 mil, Virginia Fonseca deu sua opinião sobre os comentários recebidos

Em entrevista ao colunista Leo Dias na última quinta-feira, 31, Virginia Fonseca opinou sobre a repercussão que uma de suas últimas compras gerou na internet. A apresentadora do 'Sabadou' pagou R$ 525 mil em uma bolsa luxuosa que ganhou o coração das famosas.

“Gente, essa bolsa… Não imaginava a repercussão, ainda mais que o áudio viraria meme… Me mimei, me mimei! O Lucas Guedez fez, a Patrícia [Abravanel] fez, está todo mundo fazendo”, disse ela, caindo na risada.

Na sequência do bate-papo, a esposa de Zé Felipe confessou que imaginou que a compra saíria em alguns lugares, mas não com tamanha proporção. “Não pensei que iria ser essa confusão por causa da bolsa. Enfim, eu a comprei porque acho ela linda, sempre quis ter essa bolsa e realmente me mimei”.

“Eu trabalho bastante e acho que às vezes mereço me dar uma mimadinha”, finalizou ela sobre as críticas que recebeu.

Virginia se surpreende com foto de Maria Alice e José Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca ficou encantada e não deixou de mostrar para os seguidores uma foto fofíssima que recebeu de dois de seus três filhos. Nesta sexta-feira, 01, ela postou o registro da primogênita, Maria Alice, de 3 anos, com José Leonardo, de quase dois meses, e chamou a atenção.

Isso porque, a duplinha apareceu sorrindo para a câmera e esbanjou todo seu charme. Apesar de não ter aparecido no clique dos irmãos, Maria Flor, de dois anos, foi muito citada nos comentários por fazer falta. Outro ponto levantado foi a forte semelhança entre Maria Alice e o menino.

"Que foto boa gente, eu amei e ri mt ao mesmo tempo, sextou", escreveu a esposa do cantor Zé Felipe na legenda ao ver a foto dos filhos em Magaratiba, no Rio de Janeiro. Nos comentários, os internautas babaram pelos pequenos e falaram sobre serem parecidos. "Ele é a versão masculina da Maria Alice", opinaram. "Parece um antes e depois", disseram.

