Aline abre o jogo sobre reencontro com Diogo Almeida fora do BBB 25

Eliminada do BBB 25, Aline falou sobre a possibilidade de reencontrar o ator Diogo Almeida, com quem viveu um romance no reality

Eliminada do BBB 25, Aline Patriarca está retomando aos poucos sua rotina fora do confinamento da TV Globo. Em entrevista ao 'Gshow', a ex-sister abriu o coração ao falar sobre sua relação com o ator Diogo Almeida, com quem viveu um romance dentro do reality show.

Ao longo do bate-papo, Aline revelou que ainda não teve contato com o filho de Vilma desde que deixou o programa. Além disso, ela ressaltou que, por enquanto, não pretende procurá-lo , mas caso surja uma oportunidade, acredita que os dois possam conversar.

"O Diogo não me procurou ainda, e eu não pretendo procurá-lo. Mas, se por acaso a gente tiver a oportunidade de conversar, acredito que é válido", declarou a ex-BBB. Em seguida, Aline Patriarca mencionou a possibilidade de encontrar Diogo Almeida em alguma atração da emissora, assim como aconteceu com Gracyanne Barbosa e Belo no palco do 'Domingão com Huck'.

Sincera, a ex-sister garantiu que seria tranquilo o reencontro com o ator nos Estúdios Globo. "Eu acho que nós somos duas pessoas adultas, e a maturidade seria o mínimo que a gente poderia ter nesse momento. Para mim, seria super tranquilo. Acho que estar no programa, presente e tal, seria até uma oportunidade para quebrar um gelo", concluiu Aline.

Diogo Almeida comemorou a eliminação de Aline do BBB 25?

Na noite de quarta-feira, 26, Diogo Almeida apareceu em suas redes sociais para refutar rumores de que teria feito uma brincadeira sobre Aline, que foi eliminada no décimo paredão do BBB 25. Durante o jogo, os ex-BBBs viveram um affair dentro da casa.

O esclarecimento veio após viralizar um vídeo, no qual o artista segurava um copo com líquido rosa, na noite de terça-feira, 25, sugerindo uma comemoração. Diogo negou ter celebrado a eliminação de Aline; confira detalhes!

