Fora do BBB 25, Aline lamenta comentários de Vilma: 'Pesados'

O BBB 25 chegou ao fim para Aline! A sister deixou o reality show na noite de terça-feira, 25, após enfrentar o décimo paredão da temporada contra Maike e Diego Hypolito. Fora do confinamento, a ex-policial militar tem recebido aos poucos algumas informações sobre sua participação na casa mais vigiada do país.

Na manhã desta quarta-feira, 26, em participação no 'Mais Você', da TV Globo, Aline teve a oportunidade de assistir cenas de Vilma falando a seu respeito. Apesar da baiana ter vivido um romance com Diogo Almeida, filho da sister, as duas não se davam muito bem.

Fora do confinamento, Aline se mostrou surpresa ao descobrir algumas falas da adversária sobre sua relação com o ator. "Não fazia ideia, principalmente, que ela seria capaz de fazer comentários tão pesados. Houve comentários que tentaram me invalidar como mulher, e dona Vilma sendo uma mulher, mãe... Foi decepcionante", lamentou ela.

"Principalmente uma fala que ela diz 'era uma mulher pra curtir um ou dois dias e depois dar uma risada, ter amizade porque ela era engraçada'. Acho que nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece esse tipo de comentário. Mas eu super respeito a opinião dela, de não desejar que eu estivesse com o filho dela, mas acho que o respeito é fundamental e em momento algum eu faltei com respeito a ela", completou Aline.

Aline comenta futuro de romance com Diogo Almeida

Fora do BBB 25, Aline seguiu direto para o 'Bate-Papo BBB' e teve a oportunidade de rever alguns momentos marcantes de sua longa trajetória no reality show da TV Globo. Durante conversa com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a ex-sister abriu o coração ao falar sobre o romance que viveu com Diogo Almeida.

Para quem não acompanhou, os dois trocaram beijos pela primeira vez durante uma das festas do programa e, a partir deste momento, seguiram juntos dentro da casa. Aline, por sua vez, contou que se permitiu viver intensamente o momento ao lado do ator; confira mais detalhes!

