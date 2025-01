BBB: Saiba o que os últimos vencedores do reality fizeram com seus prêmios

No BBB 25, o valor do prêmio começa em R$ 2,5 milhões e pode aumentar; confira o que os últimos campeões do reality fizeram com o dinheiro da vitória

Entrar no BBB é o sonho de muitos brasileiros, a trajetória na casa mais vigiada do Brasil eleva uma pessoa do anonimato ao estrelato, mas além da fama, um grande valor milionário está reservado para quem é escolhido pelo público como o vencedor da edição. Confira o que os últimos ganhadores do reality fizeram com o prêmio.

Nesta edição, o valor milionário que o campeão vai levar para casa ainda não está totalmente definido, isso porque o BBB 25 conta com uma nova dinâmica: "Pegar ou Largar". Onde o prêmio começa com R$ 2,5 milhões, mas este número pode aumentar conforme o jogo vai avançando.

Ao longo dos anos, o BBB já mudou a vida de muitas pessoas, tanto pela fama quanto pelo dinheiro, mas nem todo mundo sabe como investir a fortuna e são vários os casos de ex-BBBs que perderam tudo. Confira o que os útlimos famosos fizeram com o valor do prêmio.

Thelma Assis (BBB 20)

Na época do BBB 20, Thelma Assis (40), também conhecida como Thelminha, recebeu um prêmio de R$ 1,5 milhão. A médica investiu o valor para manter a estabilidade financeira e realizar sonhos no futuro. Um ano após vencer o reality, ela confessou.

"Eu tenho um sonho, de ter uma casa própria, confortável, só que nesse momento Thelma Assis pegou o dinheirinho e botou pra render. Colocou lá num monte de investimentos e o dinheiro tá lá rendendo frutos. Daqui uns anos eu vou lá resgato e realizo meu sonho da casa própria", contou em entrevista no canal da apresentadora Giovanna Ewbank no Youtube.

Juliette Freire (2021)

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (35) revelou como gastou o seu prêmio do BBB 21, da Globo. Ela se tornou milionária ao vencer o reality show e investiu o dinheiro em sua família. Em participação no podcast Podpah, a morena contou que comprou bens para seus irmãos e sobrinhos.

Ela multiplicou o valor em sua conta bancária rapidamente com trabalhos publicitários e com a sua carreira de cantora após ficar famosa no reality show:"Comprei uma casa pra cada irmão e um carrinho. Tudo popular, nada de luxo porque tem que trabalhar a cabeça", disse ela.

Arthur Aguiar (2022)

Arthur Aguiar (35) após ganhar o BBB 22, tratou de aplicar o valor. Ele contou que não gastou o prêmio e que vive com o dinheiro de novos trabalho enquanto deixa o prêmio milionário do reality show rendendo em sua conta.

"Eu não gastei, praticamente. Nem mexi no prêmio. Estou trabalhando bastante, as coisas estão prosperando. Tem muita coisa acontecendo. Deixa ele lá, rendendo, para que a gente possa ajudar outras pessoas", relatou ele ao participar do Altas Horas (TV Globo)

Amanda Meirelles (2023)

Amanda Meirelles (33) após vencer o BBB 23, conquistou a fortuna de R$ 2.880.000. Agora, a estrela contou o que fez com o valor impressionante e mostrou que é bem contida em seus gastos. Em entrevista ao na coluna Play, do Jornal O Globo, ela revelou.

O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies (financiamento estudantil). Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior. Então, sempre penso: 'Vale a pena comprar? Vale a pena gastar?'”, relatou.

Davi Brito (2024)

O vencdor do BBB 24, Davi Brito (22), declarou que possui um patrimônio estimulado de R$ 10 milhões. Em participação no podcast Link Podcast, no Youtube, o campeão da última edição explicou que usou o prêmio de R$ 2,92 milhões conquistados pelo programa, além de dois carros - que, somados, custam cerca de R$ 700 mil - na compra de imóveis para investimentos imobiliários.

“Multipliquei em poucos meses com o ramo imobiliário. Compra, venda, reforma, aluga, compra mais barato aqui, vende mais caro”, disse ele em entrevista ao Domingo Record, e confessou que também usou o dinheiro do prêmio para ajudar a família.

