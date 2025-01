Gustavo Beats e Laís Caldas revelam quem são seus favoritos no BBB 25: 'Vou confessar'

Em entrevista à TV CARAS, os ex-BBBs Gustavo Beats e Laís Caldas abrem o jogo sobre as primeiras impressões dos participantes do BBB 25

Laís Caldas e Gustavo Marsengo, casal formado durante o confinamento no BBB 22, foram os primeiros convidados da nova temporada do Críticos do BBB, da TV CARAS. Com mais uma edição do BBBno ar, eles confessaram as primeiras impressões desta edição do reality e confessaram seus favoritos no jogo.

A médica aponta que se identificou com duas duplas: Guilherme Vilar (27) e Joselma Silva (54), conhecida por Dona Delma, e os irmãos João Pedro (22) e João Gabriel (22)."Eu gostei muito dos gêmeos. Os quatro que eu mais gostei foram: o genro com a sogra e os gêmeos", afirmou Laís.

O noivo da ex-BBB confessa que também gostou da dupla formada por genro e sogra, mas adianta que ainda está cedo para declarar um favorito. Gustavo Beats aponta que Aline Patriarca (32) deve ir bem no jogo e deve render bastante.

"A segunda dupla que eu mais gostei, vou confessar que eu ainda não tenho. Eu acho que vai render muito à Aline, o Vinícius já não gostei muito. Eu não vejo a hora que separar as duplas. A Aline parece que vai render muito no programa", avalia.

Por outro lado, Gustavo acredita que a dupla formada pelos irmãos DiegoHypólito (38) e Daniele Hypólito (40) pode ter dificuldades: "Eu vou apontar quem eu acho que não vai render no programa. Eu acho que o Diego tem um perfil jogador e o povo vai pegar no pé dele, porque ele deve ser meio chatinho na hora de falar, você percebe que ele está pegando a atenção para ele, mas a Danielle é muito anti-jogo".

Laís menciona que conheceu Daniele antes de entrar no confinamento e ela foi simpática com a ex-BBB, mas a médica teme pelo jogo da atleta: "Eu conheci ela aqui fora, achei um amor de pessoa, mas realmente no jogo, pelo que ela já falou. Enfim", finaliza a ex-BBB em entrevista à TV CARAS.

