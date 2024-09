Saiba como Davi Brito triplicou patrimônio com o prêmio do 'BBB 24'

Após declarar em entrevista que possui um patrimônio de R$ 10 milhões, Davi Brito explicou como alcançou este valor utilizando o prêmio do BBB 24

Em entrevista recente, o campeão do BBB 24, Davi Brito, declarou que possui um patrimônio estimulado de R$ 10 milhões. Agora, o ex-brother explicou como conseguiu alcançar este valor apenas três meses após vencer o BBB 24. Entenda.

Em participação no podcast Link Podcast, no Youtube, o baiano de 22 anos de idade explicou que usou o prêmio de R$ 2,92 milhões conquistados pelo programa, além de dois carros - que, somados, custam cerca de R$ 700 mil - na compra de imóveis para investimentos imobiliários.

"Pega a visão: o ramo imobiliário hoje em dia é o que dá mais dinheiro. Você compra um terreno de R$ 200 mil, coloca mais R$ 400 mil, constrói uma casa de alto padrão, vende por R$ 1,2 milhão. O cara chega com R$ 1 milhão e tu vende, em seis meses você ganhou R$ 400 mil", iniciou.

"Então são se você constrói dez casas dessa em seis meses você tem quanto? R$ 4 milhões na sua conta de lucro, então pega a visão", completou.

Vale destacar que, no último dia 18, Davi falou sobre seu patrimônio em entrevista ao Domingo Record. “Multipliquei em poucos meses com o ramo imobiliário. Compra, venda, reforma, aluga, compra mais barato aqui, vende mais caro”, disse ele, que também usou o dinheiro do prêmio para ajudar a família.

O jovem deu uma casa para o pai, um apartamento para a mãe e um prédio para a irmã, Raquel Brito, além de comprar o imóvel onde viveu com a família na infância.

Confira o relato na íntegra:

Davi Brito relata desespero após enfrentar falha em avião

Campeão do reality show Big Brother Brasil 24, Davi Brito passou por um grande sufoco na última segunda-feira, 26. Em suas redes sociais, o influenciador digital compartilhou seu desespero após enfrentar uma falha no avião em que estava embarcando a caminho de São Paulo para participar de uma entrevista após deixar a Bahia.

Por meio dos stories do Instagram, Davi Brito apareceu visivelmente nervoso e relatou que o piloto do avião informou sobre uma falha antes mesmo da decolagem. Embora estivesse em segurança no solo, o ex-motorista de aplicativo confessou seu desespero, especialmente por lembrar das quedas recentes que ocorreram nos últimos dias. Confira.