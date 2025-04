BBB 25: Brothers comentam possível indicação da Líder Vitória Strada

Indicação do Líder

João Gabriel, Maike e Renata discutem quem pode ser o indicado da Líder Vitória Strada no próximo Paredão do BBB 25; confira!

Nesta sexta-feira, 4, os brothers João Gabriel, Maike e Renata conversaram no Quarto Nordeste sobre quem poderá ser a possível indicação da Líder da semana, a atriz Vitória Strada, para o próximo Paredão do BBB 25.

"Acho que ela não vai indicar o João Pedro não, acho que vai me indicar. Eu já vou bem bonita, pronta para falar com o Brasil" , revelou a bailarina.

O representante comercial comentou que já está se preparando para o seu discurso e, em seguida, afirmou: "Mas ou vai eu e você ou eu e o Pedro. Não tem jeito, não tem saída".

Logo depois, Maike volta a argumentar. "Eu acho que a Vitória vai no Pedro, eu acho". Renata então comentou: "Eu vou parar de sofrer. Igual na vez que ela era Líder, eu já sabia que ela ia me indicar, eu nem sofri, só aceitei. [...] Eu já vou preparada para que ela me indique".

João Gabriel, que garantiu imunidade ao vencer a Prova do Anjo, compartilha sua opinião: "Eu acho que ela vai no João Pedro. João Pedro colocou ela no Paredão, né?" .

Vinícius e Vitória conversam sobre possível indicação

Durante uma conversa no gramado, Vinícius troca ideias com a Líder Vitória Strada sobre as possíveis estratégias para o Paredão que será definido nesta sexta-feira,4. Em determinado momento, o brother afirma: “Não tem mais como a gente não votar em Maike” .

Confira o trecho da conversa entre os brothers:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Vitória Strada compara Diego Hypolito com personagem

Na tarde desta sexta-feira, 4, após vencer a Prova do Anjo, o salva-vidas de rodeioJoão Gabriel escolheu Diego Hypolito para cumprir o Castigo do Monstro. O ginasta vestiu uma fantasia que chamou atenção e levou a atriz Vitória Strada, junto com internautas, a compará-lo a um personagem do filme Shrek, o Lord Farquaad.

Leia também: Camilla se emociona com carinho do público e reconhece 'atitudes infelizes' no BBB 25