Não foi o ex-namorado! Saiba quem aplicou golpe em Cida do BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, Cida do BBB 4 abriu o jogo e revelou quem lhe aplicou o golpe

Campeã do BBB 4, Cida Santos (40) ressurgiu na TV durante a estreia da série BBB: O Documentário, exibida pela Globo nesta terça-feira, 7. Em depoimento emocionante, a ex-doméstica relembrou quando conseguiu entrar no reality show através de um sorteio, o auge da fama e a derrocada com a perda do prêmio de R$ 500 mil.

Na época, ela foi a primeira mulher a vencer o reality show de confinamento. Aclamada pelo público, a famosa precisou de seguranças para conseguir andar nas ruas. "Quando eu entrei no Big Brother eu entrei com o propósito de comprar uma casa. Muitos anos depois, eu conheci uma pessoa e levei um golpe dessa pessoa. Perdi essa casa", contou no documentário.

A partir da exibição do programa especial que serve de esquenta para o BBB 25, surgiram especulações sobre quem teria aplicado o golpe em Cida. Não foi o ex-namorado! À CARAS Brasil, Santos conta que foi uma assessora a responsável por tirar a casa dela. 'Não foi um ex, foi uma assessora", se limitou ao revelar.

Apesar dos baques que sofreu após deixar a casa mais vigiada do Brasil, a campeã do BBB 4 se mostra animada para o futuro. "Estamos aí, seguindo a vida, com pé no chão, vivendo meu melhor momento", afirma.

A identidade da assessora que roubou a ex-BBB não foi revelada. No momento do contato, Cida pediu para que deixasse as perguntas sobre o assunto e prometeu respondê-las em um momento oportuno. Ela, no entanto, eliminou os rumores de que um ex teria lhe aplicado o golpe.

Atualmente, a fluminense tenta retomar sua vida pública após a experiência adquirida com o passar dos anos. A forma de contar sua história na série do reality show serve para alertar os próximos moradores da casa.

VEJA CIDA NO DOCUMENTÁRIO DO BBB:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cida Santos (@cidabbb_oficial)

Leia também:Neymar Jr avalia evolução pessoal nos últimos anos: 'Era um menino'