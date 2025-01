Médica alerta para reação alérgica de Raissa no BBB 25: 'Uma das mais graves'

A sister Raissa teve uma reação alérgica e apresentou sintomas como tosse e dificuldade para respirar durante festa no BBB 25

A sister Raissa, dupla de Edilberto no BBB 25, precisou ser atendida às pressas na madrugada deste sábado, 18, após passar mal durante a festa na casa. A jovem de 19 anos acabou sofrendo uma reação alérgica depois de comer um alimento com camarão. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Clara Martins, médica endocrinologista, metabologista e nutróloga, explica sobre o que aconteceu com a sister.

Raissa foi levada ao confessionário por Gracyanne Barbosa, que imediatamente percebeu que a participante não estava bem ao apresentar dificuldades respiratórias. A jovem passou por atendimento médico e já está melhor. Ela acredita que teve a reação alérgica após comer camarão em um quitute: "Ontem foi a única coisa diferente que eu comi, depois de muito tempo", declarou.

Segundo a Dra. Maria Clara Martins, médica endocrinologista, metabologista e nutróloga, quem tem alergia ao camarão e come esse alimento pode ter uma reação que vai de leve a muito grave, pois o sistema imunológico acredita que as proteínas do alimento são vírus ou bactérias invasoras.

"Reações como essas exigem atenção porque podem se agravar rapidamente. Alérgicos precisam evitar completamente o camarão e alimentos que possam ter contato com ele. É uma alergia que não dá margem para descuidos. Quem tem diagnóstico confirmado precisa ter cuidado redobrado com a alimentação", avalia.

A nutróloga reforça que a alergia a camarão exige atenção: "É uma das mais graves, especialmente porque frutos do mar têm uma proteína (geralmente a tropomiosina) que o corpo de pessoas alérgicas rejeita de forma intensa. O perigo está na rapidez com que a reação pode acontecer, muitas vezes em minutos".

QUAIS OS TIPOS DE REAÇÃO ALÉRGICA?

Raíssa já está melhor depois da reação alérgica, a especialista acredita que ela teve uma forma moderada da alergia ao alimento e foi rapidamente controlada com medição e atendimento médico. A Dra. Maria Clara Martins explica sobre a recuperação.

Casos leves: com medicamentos anti-histamínicos (que combatem a alergia), a melhora pode ser rápida, em poucas horas.

com medicamentos anti-histamínicos (que combatem a alergia), a melhora pode ser rápida, em poucas horas. Casos moderados a graves: é necessário usar adrenalina, que é o único medicamento capaz de reverter reações graves, e, em alguns casos, oxigênio ou internação.

As complicações graves incluem:

Anafilaxia: uma reação que pode afetar o corpo inteiro, causando dificuldade para respirar, inchaço na língua ou garganta, queda da pressão arterial e risco de parada cardíaca.

Broncoespasmo: os brônquios, que são os "tubos" que levam o ar para os pulmões, podem se contrair e dificultar a respiração.

A médica alerta para a importância de evitar consumir este tipo de alimento, para quem possui algum tipo de alergia: "Uma crise não desaparece sozinha. Mesmo após os sintomas iniciais melhorarem, o alérgico precisa de acompanhamento médico. Uma consulta com um especialista é essencial para entender o que causou a alergia, confirmar o diagnóstico e evitar novas crises", finaliza a médica ao avaliar o caso da participante do BBB 25 Raissa.

