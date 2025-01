BBB 25: Famosa é eleita favorita do público para ir mais longe na competição

Público elege qual famoso deve ir mais longe no BBB 25; participe da enquete da CARAS Brasil e compartilhe sua opinião

O BBB 25 estreou na última segunda-feira, 13, e já deu o que falar! Os participantes entraram na casa em duplas, mas não vão seguir juntos até o final da competição. Apesar da mudança, o jogo ainda conta como os integrantes camarotes. Ainda na fase inicial do programa, uma famosa desbancou os concorretes e é aponta pelo público como a quem vai mais longe no realty; confira.

Segundo dados parciais da enquete da CARAS Brasil, até o momento, Vitória Strada (28) é tida como a favorita para chegar mais longe na competição, a atriz global recebeu 57,50% dos votos do público. Na sequência vem Gracyanne Barbosa (41) com 17,50%.

O terceiro lugar é ocupado por Daniele Hypólito (40) que ostenta 10% dos votos, e, por fim, empatados com 7.50% do apoio do público, estão Diogo Almeida (40) e Diego Hypolito (38), que não devem ir muito longo do jogo, de acordo com os resultados parciais da enquete.

O reality tem grandes nomes no elenco e eles prometem movimentar o programa; mas o que você acha sobre o assunto? Qual famoso deve ir mais longe no BBB 25? Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte sua opinião.

A estreia do BBB 25, da Globo, deixou a desejar com a audiência. De acordo com o site Notícias da TV, o reality show não superou os índices alcançados nas estreias das temporadas anteriores. A publicação informou que a estreia do BBB 25 marcou 17 pontos na Grande São Paulo, sendo que a pior estreia tinha sido no BBB 19, que teve 22 pontos.

