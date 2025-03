BBB 25: Vitória Strada revela que quer ver brother no Paredão: 'Sair da geladeira'

Preocupados com o Paredão, aliados do Quarto Anos 50 se reuniram nesta sexta-feira, 28, no BBB 25 para discutir votos e considerar dois alvos

A formação do próximo Paredão continua preocupando os brothers do BBB 25, da Globo. Na manhã desta sexta-feira, 28, os aliados do Quarto Anos 50 se reuniram para falar sobre o assunto e consideraram dois nomes para serem votados. Renata, apelidada de Laranja, e João Gabriel, apelidado de Carne Seca, são as opções de voto.

Contudo, eles não entraram em um acordo sobre quem seria a melhor escolha. Diego Hypolito defendeu que um Paredão formado por ele, Renata e Vinícius teria um grande impacto fora da casa. Ele também destacou que o baiano quer enfrentar a cearense na berlinda.

"Eu não ligo de colocar a Laranja. Eu acho que as pessoas iriam preferir esse embate do que se fosse com a Carne Seca", falou Diego. No entanto, Vitória Strada eGuilherme discordaram do ginasta e argumentaram que o grupo deve votar em João Gabriel, pois a maioria dos aliados do Quarto Anos 50 tem mais desavenças com ele.

"Eu gostaria de ver o Carne Seca sair da geladeira uma vez", falou Vitória Strada sobre João Gabriel, que nunca foi ao Paredão. "É muito mais provável que haja uma probabilidade menor de sair alguém do nosso grupo, tendo uma disputa que é direta... Eu ainda não sei como é o Carne Seca no Paredão", opinou Diego.

Maike reúne os brothers para discutir os votos para o próximo Paredão

Antes da prova do líder, Maike se reuniu com aliados e os questionou sobre suas intenções de voto. Renata começou dizendo que os brothers precisam deixar tudo combinado, pois cada um tem uma indicação. Então, João Pedro respondeu: “Meu leque já tá aberto. Menos o Vinícius... [Indicaria] a Dani ou o Diego, eu acho. Ou então dona Joselma [Delma] também!”.

Seu irmão gêmeo, João Gabriel, concordou e disse que também indicaria a ginasta. E Vilma afirmou que vai votar em Vinícius, assim como Maike. Já Renata declarou: "Se eu ganhar Líder, vai ser ela [Delma]".

