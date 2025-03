BBB 25: Maike reúne os brothers para discutir os votos para o próximo Paredão

Antes da realização da Prova do Líder no BBB 25, o representante comercial Maike convocou seus colegas para questionar a intenção de voto de cada um

Na tarde desta quinta-feira, 27, o representante comercial Maike se reuniu com seus aliados antes da Prova do Líder no BBB 25, que acontecerá à noite. Na área externa da casa, o brother questionou cada um dos aliados sobre em quem votariam caso algum deles conquiste a liderança.

Renata começa dizendo que os brothers precisam deixar tudo combinado, pois cada um tem uma indicação . Então, João Pedro respondeu: “Meu leque já tá aberto. Menos o Vinícius... [Indicaria] a Dani ou o Diego, eu acho. Ou então dona Joselma [Delma] também!”. Seu irmão gêmeo, João Gabriel, concorda e diz que também indicará a ginasta. Vilma afirma que vai votar em Vinícius, assim como Maike. Já Renata declara: "Se eu ganhar Líder, vai ser ela [Delma]".

"A gente quer votar no Vinícius, mas eles [os gêmeos] não vão votar. Aí, se for para fazer votação, só nós quatro votamos nele. Eles dois votam na Dani. Ou a gente escolhe um para todo mundo votar junto", Renata refletiu.

No final, as opções de voto ficaram entre: Delma, Daniele e Diego Hypolito.

Confira a discussão sobre os votos:

Queridômetro após a Festa do Líder

A Festa da Líder animou a madrugada de quinta-feira, 27, no BBB 25. Os participantes se jogaram na pista de dança para comemorar a liderança da bailarina Renata. Já Vinícius, barrado no baile pela segunda vez, conseguiu sair em menos de três horas e voltou ao som da música A Queda, de Gloria Groove.

Após a noite de diversão, os participantes compartilharam suas impressões no Queridômetro, e o "coração" foi o grande protagonista do dia. No entanto, houve espaço para "alvos" e "plantas" na dinâmica também!

