BBB 25: Maike usa poder do líder, escuta conversa de adversários e conclui: 'Podem ir'

O brother Maike acionou a Central do Líder para ouvir uma conversa que estava rolando na área externa do BBB 25, da Globo. Veja como foi!

O brother Maike decidiu aproveitar suas regalias como Líder do BBB 25, da Globo. Na madrugada desta sexta-feira, 28, ele acionou a Central do Líder para ouvir uma conversa de Vinícius e Vitória Strada, que falavam sobre uma situação na área externa da casa.

"Ele veio falar comigo, eu falei assim: 'Tá falando alto comigo por quê? Pode abaixar seu tom, eu estou comendo. Sabe quando você dá uma rasteira na pessoa?", falou Vinícius. "Foi lindo, foi classudo", respondeu Vitória, que brincou dizendo que quase bateu palma. Ao final da conversa, Maike concluiu: "Acho que eles podem ir no João Gabriel. Sei lá".

Vale lembrar que Maike conquistou a liderança após levar a melhor na prova do líder que foi feita em duas etapas e exigiu agilidade e rapidez dos participantes. Depois que o brother Vinicius perdeu uma prova rápida e foi parar no paredão, o líder Maike teve que apontar sua Mira do Líder. Ele colocou a pulseira em Daniele Hypolito, Delma e Diego Hypolito. Veja como foi.

Maike reúne os brothers para discutir os votos para o próximo Paredão

Antes da prova, Maike se reuniu com aliados e os questionou sobre suas intenções de voto. Renata começou dizendo que os brothers precisam deixar tudo combinado, pois cada um tem uma indicação. Então, João Pedro respondeu: “Meu leque já tá aberto. Menos o Vinícius... [Indicaria] a Dani ou o Diego, eu acho. Ou então dona Joselma [Delma] também!”.

Seu irmão gêmeo, João Gabriel, concordou e disse que também indicaria a ginasta. E Vilma afirmou que vai votar em Vinícius, assim como Maike. Já Renata declarou: "Se eu ganhar Líder, vai ser ela [Delma]".

