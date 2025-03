BBB 25: No paredão, Diego Hypolito avalia trajetória e desabafa: 'Um pouco morno'

No paredão com Aline e Maike, Diego Hypolito confessou que está preocupado com a possibilidade de ser eliminado do BBB 25

Durante uma conversa com Aline na madrugada desta terça-feira, 25, Diego Hypolito falou sobre o resultado do paredão. Os dois disputam a preferência do público para seguirem no reality ao lado Maike.

O ginasta acredita que a policial militar vai "muito longe" no programa, mas confessa que está preocupado com a possibilidade de ser o escolhido para deixar o reality show, pois não sabe como está sendo visto pelo público. Além disso, o irmã de Daniele Hypolito acha que a disputa está entre ele e o representante comercial.

"Estou muito preocupado com o dia de hoje, com o que vai acontecer, porque eu não quero sair. Acho que está totalmente entre mim e o Maike. Como eu não tenho nenhum embate atual, não sei como o público está me enxergando. Mas eu estou muito orgulhoso de mim", disse ele. "Eu nunca imaginei que conseguiria chegar a isso tudo. Hoje, o João Gabriel me deixou muito triste. Ele fala que eu estou de férias aqui, não é uma realidade", acrescentou Diego sobre o Sincerão.

Ao ouvir o colega de confinamento, Aline confessou que também está com medo do paredão, e foi tranquilizada pelo ex-atleta, que acredita que possa sair por estar "mormo". "Não está em você. Dessa vez eu acho que está muito mais propício para eu sair. Meu coração, infelizmente, está me dizendo isso, e não está como estava antes, dos meus medos. (...) dessa vez eu tenho a sensação de que eu fiz tudo que queria ter feito. Mas, realmente, eu estou um pouco morno ", desabafou. A baiana discordou do brother e disse que é o "jeito" dele, mas que o vê se posicionando no jogo.

Diego Hypolito leva puxão de orelha de Tadeu Schmidt

O Sincerão desta segunda-feira, 24, movimentou a casa do BBB 25, da Globo, e levou Tadeu Schmidt a intervir. Ao escolher Maike, Diego Hypolito decidiu triturar a foto da família do paulista, mas seu discurso lhe rendeu um puxão de orelha do apresentador.

"Não, Diego, não é para isso a dinâmica, não! Não é para você ficar mostrando para o Maike e fazer uma coisa bonita agora. Esse é o momento do confronto. Por favor, triture a foto da família", advertiu. "Nós estamos no Sincerão, que é um momento de confronto, não de outra coisa", complementou. Veja o que o ginasta disse!

