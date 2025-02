BBB 25: Thamiris reage após revelação de João Pedro: 'É meu pensamento'

Na manhã desta sexta-feira, 21, no BBB 25, João Pedro conversou com Thamiris sobre seus prováveis movimentações na casa após vencer a prova do Líder

Na noite desta quinta-feira, 20, João Pedro venceu a Prova do Líder e já está pensando em suas movimentações como o poderoso do BBB 25. Na manhã desta sexta-feira, 21, ele conversou com Thamirissobre seus prováveis alvos para indicar ao paredão.

O brother revelou a Thamiris, com quem tem proximidade na casa, que ela e sua irmã, Camilla, estão entre as possíveis escolhidas para receber a pulseira de alvo do Na Mira do Líder. Além das cariocas, ele também mencionou Aline, Diego e Vitória Strada.

A sister reage dizendo ao goiano que entenda a escolha, mas conta o que faria se estivesse no lugar dele. "Não estou te induzindo não, é meu pensamento, mas se eu fosse colocar na minha lista de pessoas... Eu colocaria pessoas que eu não tenho nem contato, nem troca, entende?", confessou.

Ela disse ainda que ela não colocaria quem ela considera, de alguma forma, como aliado no jogo. "Eu pensei nisso também, mas não é certeza... Porque de lá (Quarto Anos 50), eu tenho troca também", devolveu João Pedro. "Eu sei... Tudo bem. Toda semana a gente tá com essa **** no braço mesmo", devolveu a sister.

Como é a dinâmica da semana no BBB 25?

Na sexta-feira, 21, os participantes participaram do leilão do Poder Curinga. Quem deu o maior valor vai arrematar o Poder do ‘Sim ou Não’. Com este poder, a pessoa poderá trocar um dos emparedados do Big Fone durante a formação do paredão de domingo.

Já no sábado, 22, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. O Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo. Quem atender vai para o paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedado com ele.

No domingo, 23, eles vão formar mais um paredão triplo. O dono do Poder Curinga vai dizer se quer trocar algum dos emparedados do Big Fone ou não. O líder empareda uma pessoa. A casa faz a votação e uma pessoa é emparedada. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e 1 se salva.

A eliminação é na terça-feira, 25, e uma pessoa deixa o confinamento.

