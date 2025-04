Isis Valverde esbanja elegância em evento de lançamento de série

A atriz Isis Valverde esteve presente no evento de lançamento da série Maria e o Cangaço, e esbanjou elegância com o look escolhido

Nesta terça-feira, 1º, aconteceu o evento de lançamento da série Maria e o Cangaço, disponível na Disney+.

O evento aconteceu em São Paulo e contou com grande parte do elenco da trama, incluindo Isis Valverde, que protagoniza a produção.

A atriz fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local e arrasou na escolha do look para a ocasião. Isis esbanjou elegância com um vestido curtinho marrom, meia calça e sapatos de salto alto.

A série explora a vida de Maria Bonita (Isis Valverde) e Lampião (Júlio Andrade), com ênfase no papel fundamental de Maria Bonita dentro do bando de cangaceiros liderado por Lampião. A narrativa revela a importância e influência de Maria Bonita, proporcionando uma visão detalhada e inovadora sobre sua contribuição e trajetória no cangaço.

Está chegando!

Isis Valverde está prestes a subir ao altar com Marcus Buaiz, com o tão aguardado casamento religioso marcado para o dia 3 de maio. A cerimônia promete ser um grande evento no interior de São Paulo, e a atriz está totalmente envolvida nos preparativos finais.

Na última quinta-feira, 28, Isis, acompanhada do noivo e do cerimonialista Dannilo Camargo, chegou ao Ville La Rochelle, em Jarinu, para acompanhar de perto os ajustes finais para o grande dia. O espaço, que será palco do casamento, é conhecido por sua atmosfera encantadora, que remete aos vilarejos europeus.

O Ville La Rochelle, além de sua localização privilegiada, oferece acomodações de luxo, incluindo uma suíte exclusiva para a noiva, onde Isis se preparará com todo o conforto e elegância para o evento. O local possui hospedagem com cinco dormitórios e duas suítes externas. E recebe até 18 pessoas com conforto, equipado com cozinha, lavanderia, piscina e edícula.

O casamento da atriz Isis Valverde com o empreendedor Marcus Buaiz está cada vez mais próximo! A cerimônia está prevista para o dia 3 de maio em Jarinu, São Paulo, e contará com a presença de um cantor famoso para animar os convidados.

