Wanessa Camargo encanta com fotos inéditas ao lado do filho caçula: 'Lindos'

A cantora e ex-BBB Wanessa Camargo encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos ao lado do filho caçula, João Francisco

Wanessa Camargo encantou os seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 1º, ao compartilhar fotos inéditas ao lado do filho caçula, João Francisco, de 10 anos.

A cantora e ex-BBB realizou um ensaio fotográfico em casa e aproveitou para posar com o herdeiro e também com seu pet de estimação. Para os cliques, a artista surgiu usando um short branco e uma regata dourada. Já João estava de camiseta branca e uma bermuda amarela.

"A melhor parte de fazer ensaio em casa? Poder parar entre um clique e outro pra encher meus amores de beijos e abraços!", se derreteu Wanessa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Lindos demais, e como ele cresceu... Senhor", disse uma seguidora. "Que lindos", escreveu outra. "Ahhh que lindezas", comentou uma fã. "Coisa mais linda", falou mais uma.

Além de João Francisco, Wanessa Camargo também é mãe de José Marcus, de 13 anos. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

Wanessa Camargo fala sobre término com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo revelou como está seu coração durante uma entrevista para Leo Chile, do portal Leo Dias. Curtindo Carnaval solteira, após algumas semanas do fim do namoro com Dado Dolabella, a famosa contou como está.

"Meu coração tá bem, tá ótimo. Eu tenho muita gratidão com o que eu vivi com o Dado. Ele é uma pessoa, eu vou repetir pra vocês, ele é uma pessoa fenomenal, incrível. Que a gente tem um carinho pelo outro, que a gente tá nesse momento dando o nosso tempo. O futuro a Deus pertence. Eu acho que a gente precisava desse momento pra a gente afinar as coisas (...)", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!

