Daniele Hypolito revela como conseguiu ‘quebrar regra’ do BBB

Confinada no BBB 25 com seu irmão, Daniele Hypolito conta como conseguiu entrar no reality show após ‘quebrar' uma regra importante do Big Brother

A ex-ginasta Daniele Hypolito surpreendeu ao contar que precisou de muita insistência para quebrar uma antiga regra do BBB, da Globo. Ela entrou no reality show ao lado do irmão, Diego Hypolito, e depois de já ter participado do Power Couple Brasil, da Record TV. No passado, ela não poderia participar do Big Brother por já ter ido para um reality show na concorrência. Porém, a regra foi quebrada em 2025.

Em uma conversa no BBB 25, Daniela contou que insistiu bastante para ser aceita no elenco do camarote em 2025. “Eu sei o quanto é difícil quando você faz coisas em outro lugar [em referência ao Power Couple] e vem para cá. Só de eu conseguir ter vindo… Esse era o único reality que eu aceitaria participar”, disse ela.

E completou sobre a sua insistência. “Pedi muito e, assim, eu não gosto de ficar chorando por coisas que aconteceram comigo”, contou.

No passado, Daniele já participou do Exathlon Brasil, na Band, e nos Dancing Brasil, Made in Japão e Power Couple Brasil, da Record.

Bronca de Tadeu em Daniele

O Sincerão de algumas semanas atrás movimentou a casa do BBB 25, da Globo, e levou Tadeu Schmidt a intervir. Isso porque Daniele Hypolito"sabonetou" e, com dificuldade para cumprir a dinâmica, acabou levando uma bronca do apresentador. "Não dá para fugir do que a gente está pedindo aqui", avisou ele.

Durante o programa ao vivo, o jornalista explicou aos participantes como funcionaria a dinâmica. "Hoje vocês vão jogar o 'meu bem, meu mal'. Na sua vez, você vai até a mesa e vai montar a régua do bem e do mal. Você vai colocar as três pessoas que você mais gosta na primeira categoria, e as três que você menos gosta na segunda categoria".

"Você deve escolher adjetivos para as pessoas que estão no lado do mal. Depois, você terá um minuto e meio para justificar as escolha dos do 'meu mal'. Os jogadores que estão no 'nada' [não foram escolhidos para nenhuma categoria] vão receber consequências", continuou o apresentador.

Daniele escolheu Diego Hypolito, Delma e Aline como os preferidos, nesta ordem. A ginasta também apontou Maike, João Gabriel e João Pedro como as pessoas que menos gosta. "Agora você vai explicar por que essas três pessoas são as que você menos gosta na casa", indicou Tadeu.

"Não são as que eu menos gosto no sentido de...", iniciou a sister. "Não, então para. Tempo, para! São as pessoas que você menos gosta, Dani. Não dá para fugir do que a gente está pedindo aqui. São as pessoas que você menos gosta, por favor", falou Tadeu Schmidt. "Tá bom", rebateu a ex-atleta.

