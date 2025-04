Cezar Black dá opinião sincera sobre dinâmica do BBB 25: 'De cara, não gostei'

Em entrevista à TV CARAS, Cezar Black confessa suas impressões sobre o 'BBB 25' e relembra a dinâmica no início do reality

Cezar Black (37) entende muito bem de reality show, o enfermeiro participou do BBB 23 e de A Fazenda 15. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-bbb confessa suas impressões sobre esta edição do reality e revela sua opinião. "De cara não gostei", afirma.

Nesta edição, os participantes entraram em duplas. Cezar Black afirma que não é a favor desta forma de jogo e este foi um dos motivos para ele não ter criado uma simpatia muito grande pelo BBB 25. O enfermeiro relembra.

"No início do programa, eu já de cara não gostei da galera ter entrado em dupla. Na minha edição, quebrou muito o meu jogo porque eu entrei com uma dupla que eu não me identificava muito. Então, eu achei que eles já não acertaram de cara", declara.

O ex-BBB explica por que é contra esta dinâmica: "Quando você entra em dupla, no caso como eram familiares e amigos, já tem uma proteção ali, um conforto. O jogo seguiu meio morno. O Dourado está tentando muito deixar ele mais dinâmico, mas eu acho que agora engatou".

ELA É A FAVORITA?

Falta pouco para o público conhecer o grande campeão do BBB 25! Com o 'Modo Turbo' ativado há cerca de uma semana, o reality show da TV Globo se aproxima de sua reta final. Cezar Black confessa que não vê um favorito nesta edição e fala sobre o jogo de Renata (32).

"Essa edição não tem ainda uma hegemonia, não está igual o BBB 24, que o Davi já era o favorito em todos os cenários [...] não tem desta vez uma hegemonia, porém eu acredito que a Renata está entre as favoritas", finaliza o ex-BBB Cezar Black.

Leia mais em:Cezar Black abre as portas da sua mansão e confessa sobre valor: 'O BBB me proporcionou'

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE CEZR BLACK À CARAS BRASIL NA INTEGRA:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA DE CEZAR BLACK COM À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: