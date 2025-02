BBB 25: Pedido de Aline a Diogo Almeida termina em discussão: 'Para de inventar história'

Deitados juntos no Quarto Fantástico do BBB, 25, da Globo, Aline e Diogo Almeida discutiram a relação na madrugada desta sexta-feira, 21

Deitados juntos no Quarto Fantástico do BBB, 25, da Globo, Aline e Diogo Almeidaconversaram sobre a relação na madrugada desta sexta-feira, 21. Durante o papo, a sister pediu para o brother abaixar o "tom de voz", mas ele discordou dela. E isso gerou uma discussão entre os dois.

"Parece que você está [mais] preocupado com o que está aparentando ser, do que a minha conversa com você", falou Aline. "É por quando você diz 'abaixa o tom', parece que eu estou falando alto", retrucou o carioca. A sister, então, afirmou que ele estava falando mais alto que o normal, mas ele discordou.

"Abaixar o tom' é abaixar o tom mesmo. Veja, se você estivesse gritando comigo, e eu falasse 'abaixa o tom', era nítido que era porque você está gritando. Agora, você está falando mais alto, e não gritando. Por isso que eu falei 'abaixa o tom' nesse sentido. E não precisa ficar na defensiva comigo", defendeu Aline.

E Diogo se defendeu: : "Não estou na defensiva, só estou falando que é o tipo de coisa que eu não me preocupo". A policial ainda apontou que o companheiro teria mudado "sua posição inteira" na cama, e o brother questionou se ela queria mesmo conversar sobre o assunto.

Em seguida, Aline relembrou ter sido ela quem iniciou a conversa e afirmou que Diogo insistiu para que ela expressasse seus sentimentos. O filho de Vilma garantiu estar bem em relação ao tema da discussão e acrescenta que pretende "aproveitar o dia".

"Quero que você continue bem mesmo, porque eu gosto muito de você". "Que bom, também gosto muito de você", declarou Diogo. Antes de se despedirem, ele pediu um beijo, mas Aline disparou: "Não, eu estou brigada com você". "Ai, Aline! Para de besteira. Para de inventar história, pelo amor de Deus, de briga desnecessária" , reclamou Diogo, que deu um selinho na boca da sister.

