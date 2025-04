BBB 25: Brothers cogitam volta de rival do paredão: 'Não é para mudar'

João Gabriel, Maike e João Pedro conversaram sobre como devem seguir no jogo após a definição do paredão do BBB 25 desta terça-feira, 1º

Na área externa da casa do BBB 25, João Gabriel, Maike e João Pedro conversaram sobre os próximos passos no jogo após a definição do paredão desta terça-feira, 1º.

Os brothers refletiram sobre como devem seguir no programa caso Diego Hypolito não seja eliminado. O ginasta disputa a preferência do público para seguir no reality show contra Vilma e Vinícius.

"Mesmo o Diego voltando, nós não podemos correr do embate", afirma João Gabriel. Maike, então, concordou: "E nem deve. Não tem o que fazer, mano. Vai fazer o quê?". "Eles vão em nós, e nós vamos ter que ir neles", acrescentou o salva-vidas de rodeio, se referindo sobre os votos no paredão.

"Independente de quem voltar. Se dona Vilma voltar também, ela vai ter que continuar o posicionamento dela. Não é pra mudar. E você vai mudar o quê?", respondeu o representante comercial. "Nada, eu não vou mudar nada, não", completou o irmão de João Pedro.

Vale lembrar que o BBB 25 já tem data definida para revelar o vencedor da temporada. Sob o comando de Tadeu Schmidt, a edição chega ao fim no dia 22 de abril, em uma terça-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Renata desabafa sobre o jogo

A eliminação de Eva no último paredão do BBB 25 deixou Renata bastante abalada. Em conversa com Maike na tarde desta terça-feira, 1º, a sister fez um desabafo sobre como está se sentindo após os últimos acontecimentos no reality show.

"Para mim também, no paredão passado a Eva ficaria. Mas, por algum motivo, o Brasil preferiu que ela saísse", lamentou a bailarina. "Aí eu fico me perguntando isso, será que a gente está do lado errado? Só sei que eu estou cansada. Será que estamos do lado errado? Eu não consigo ver... Meu emocional já está assim...", desabafou a sister. Confira!

Leia também: BBB 25: Daniele Hypolito alfineta adversários: 'Falam muito sobre o que escutam'