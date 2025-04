A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, completa 76 anos nesta terça-feira, 1, e grava vídeo emocionante sobre a sua trajetória

Nesta terça-feira, 1, a apresentadora Ana Maria Braga completa 76 anos e decidiu compartilhar um vídeo emocionante por meio de seu perfil no Instagram . Isso porque, para celebrar a data, a veterana dividiu uma reflexão sobre a sua vida e conquistas : “Eu não me sinto com essa idade que vocês falam que eu tenho. Continuo fazendo as coisas que sempre fiz”, argumentou.

No registro, Ana Maria relembra as histórias por trás de cada objeto separado pela produção de Ana Maria. O objetivo da dinâmica é ressaltar a trajetória da comunicadora.

Ao começar pela foto do pai e da mãe, Ana narrou, emocionada: “Quando nasci, meu pai já tinha 62 anos. Sei que, quando eu era menina, as pessoas não me conheciam e conheciam o meu pai. Procuravam por ele e falavam: ‘Ah, seu avô está?’. Essa foto já me remete a minha fase depois dos 20 anos. Meu pai ficou com Alzheimer e não sabíamos na época. A palavra era ‘esclerose’. Ele já não me conhecia mais”, contou ela, que relembrou também o momento que fugiu de casa para estudar.

Ana falou com carinho da dedicação da mãe, a senhora Lourdes Braga com a confecção de tapetes de crochê. “Ela fazia toalhinhas lindas. Aprendi a fazer crochê com ela. É minha companheira e na verdade os dois me orientaram na vida para ser quem eu sou hoje”, disse, com a embargada.

Início da carreira

Em outra foto, Ana Maria falou sobre os tempos de TV Tupi. “99% das pessoas não devem saber o que é TV Tupi. Foi uma das televisões pioneiras aqui no Brasil. A TV Tupi foi o que a Globo é hoje. Fiz faculdade em Rio Preto e vim para São Paulo procurando emprego. Eu tinha apresentado um telejornal local em Rio Preto e arrumei emprego na TV Tupi. Ganhei um programa à tarde chamado ‘Replay’”, falou ela, que era nova na cidade e chegou a passar fome.

Segundo Ana, esta época a marcou pois foi onde aprendeu a arte de apresentar programas de televisão. “Aprendi a editar, a produzir… Então, me lembra da minha escola de televisão. Eu só faço TV bem porque aprendi lá na Tupi, nos primórdios da televisão. Aprendi a ser quem sou hoje”, pontuou.

Envelhecimento

No vídeo, Ana também fala sobre a importância de pensar na velhice. Segundo ela, a educação financeira que viveu desde seus primeiros trabalhos vieram do exemplo do pai, que era um homem econômico. Sem querer depender do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a apresentadora sempre guardou dinheiro de seus trabalhos como assalariada, como uma espécie de poupança para depois que ficasse mais velha.

E recordou a época em que engravidou. “Vocês acreditam que, quando fiquei grávida da Mariana, eu queria tanto ficar grávida que eu engordei 22 quilos. Não precisa engordar tudo isso pra ser feliz! E aqui estão os dois, Mariana e Pedro. Valeu cada dia, cada minuto… Eles crescem, ficam pais, e hoje tenho netos maravilhosos. Só tenho a agradecer a Deus”, disse ela, ressaltando um hobbie que adora, a pescaria.

Ana também compartilhou o press kit do lançamento do programa Mais Você, em 1999. “Passa um filme de 25 para 26 anos. É uma história! Foto do primeiro time… Realmente não fazemos nada sozinhos. Todo mundo sonhava junto”, contou, emocionada.

Por último, Ana recebeu da produção um boneco de porcelana de Louro José, sua criação para acompanhar as manhãs no programa. “Esse aqui, muito em função do Tom e do que ele representou na minha vida… Diria que com ele, estou aprendendo ainda a saber o que é a dor da perda de uma pessoa especial. Aprender a sofrer na medida certa e com as perdas que temos na vida. Eu perdi o Tom, mas hoje tenho o Fábio Caniatto, que dá a vida com grande competência ao Louro Mané”, disse.

Tom Veiga foi um grande amigo de Ana, responsável pela voz e manipulação do papagaio até sua morte, em 2020, vitimado por um AVC.

"As coisas que escolhi me levaram a essa pessoa que acredita muito, que se você tem fé e confiança em você mesmo chega lá, com trabalho, dedicação e honradez. Sendo uma pessoa honesta. Isso aprendi com eles, com meu pai e minha mãe. A cada momento é um novo aprendizado. Deus me deu mais do que esperava! Sou otimista por natureza”, finalizou.

