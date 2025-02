BBB 25: Saiba quem é o alvo para a indicação do líder João Pedro

Horas depois de conquistar a liderança no BBB 25, o líder João Pedro revela quem pode ser o alvo de sua indicação ao paredão

O líder João Pedro já tem uma ideia de quem é o seu alvo para ser indicado ao paredão do BBB 25, da Globo, nesta semana. Horas depois de conquistar a liderança, ele conversou com seus aliados e disse que pode indicar a atriz Vitória Strada .

Tudo começou quando ele e seus amigos chegaram a conclusão de que é uma boa ideia mandar alguém do quarto nordeste. Então, João Gabriel disse para o irmão gêmeo: “Você não tem embate nenhum. Se você quisesse arrumar um, você mandava uma delas ali”.

Com isso, João Pedro confessou que já está pensando nisso. “Eu estou pensando na Vitória, também. Até por ela não ter feito aqui, também, que não salvou a Camilla, não pensou no grupo… É um jogo que eu não gosto, se é um grupo, tem que defender”, afirmou.

Porém, João Gabriel deu outra opção para o líder e disse que ele deveria indicar Camilla. Porém, João Pedro discordou. “Camilla, não, velho. Eu considero ela demais, eu sei do sofrimento dela. Eu vejo verdade nela, na Vitória, eu já não vejo algumas coisas. A Camilla é sincera. Nem ela e nem Thamiris”, afirmou.

Apesar disso, o líder já apontou quem vai colocar na Mira do Líder: Camilla, Thamiris, Vitória, Aline e Diego Hypolito .

Saiba como é a dinâmica da semana no BBB 25

Na sexta-feira, 21, os participantes vão participar do leilão do Poder Curinga. Quem der o maior valor vai arrematar o Poder do ‘Sim ou Não’. Com este poder, a pessoa poderá trocar um dos emparedados do Big Fone durante a formação do paredão de domingo.

No sábado, 22, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. O Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo. Quem atender vai para o paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedado com ele.

No domingo, 23, eles vão formar mais um paredão triplo. O dono do Poder Curinga vai dizer se quer trocar algum dos emparedados do Big Fone ou não. O líder empareda uma pessoa. A casa faz a votação e uma pessoa é emparedada. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e 1 se salva.

A eliminação é na terça-feira, 25, e uma pessoa deixa o confinamento.

