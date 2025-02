BBB 25: Camilla arremata Poder Curinga da semana; entenda dinâmica

A sister Camilla, dona do Poder Curinga da semana, poderá mexer diretamente na próxima formação do paredão no BBB 25

Durante a manhã desta sexta-feira, 21, os brothers do BBB 25, da TV Globo, participaram do primeiro 'Perde e Ganha' da edição e deram seus lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga'. Camilla, então, ofereceu todas as suas estalecas e conquistou a 'regalia', que impactará diretamente na formação do paredão da semana.

Com o poder do 'Sim ou Não' em mãos, a irmã de Thamiris terá a chance de trocar um dos emparedados pelo Big Fone, que tocará no sábado, 22. O participante que atender a ligação do Big Boss vai direto para a zona de risco e poderá puxar outro adversário para a berlinda.

Vale lembrar que João Pedro, líder da semana, revelou aos aliados de jogo nesta madrugada que poderá indicar a atriz Vitória Strada ao paredão de domingo, 23. "Até por ela não ter feito aqui, também, que não salvou a Camilla, não pensou no grupo… É um jogo que eu não gosto, se é um grupo, tem que defender", afirmou.

Além disso, o irmão gêmeo de João Gabriel também apontou quais brothers colocará na Mira do Líder: Camilla, Thamiris, Vitória, Aline e Diego Hypolito. A eliminação acontece na próxima terça-feira, 25.

Camilla reclama de aproximação entre sisters

Após realizarem mais uma Prova do Líder no BBB 25, alguns brothers aproveitaram a madrugada desta sexta-feira, 21, para conversar sobre os últimos acontecimentos dentro do confinamento. Na área externa da casa, Camilla fez um breve desabafo com outras colegas a respeito de uma situação que a tem incomodado.

De acordo com a sister, Thamiris, sua irmã, se aproximou novamente de Vitória Strada. As duas haviam discutido na última semana, logo depois da formação do quinto paredão - Camilla também estava no meio do conflito; confira detalhes!

