Conheça Miguel Moro, o filho de Renato Góes e Carolina Diekcmann em Vale Tudo

Em entrevista na CARAS Brasil, Miguel Moro conta o que os telespectadores podem esperar do personagem Bruno, que ele interpreta na novela Vale Tudo, da Globo

O ator mirim Miguel Moro, de 12 anos, fez a sua estreia na novela Vale Tudo, da Globo, logo no primeiro capítulo da história e promete encantar os telespectadores com seu talento. Ele interpreta Bruno, filho dos personagens Ivan (Renato Góes) e Leila (Carolina Dieckmann), em sua primeira novela na Globo.

Miguel já é um rosto conhecido dos fãs de telenovelas. Isso porque ele esteve no elenco de Reis, série bíblica da Record TV, na qual interpretou Asa. Em entrevista na CARAS Brasil, o garoto comentou que as experiências em Reis e Vale Tudo são diferentes. "Era uma novela de época e agora é de atualidade. Gosto muito das novelas da Record e também da Globo. O que eu achei que foi mais legal sobre o Bruno é que ele tem uma personalidade que parece comigo. E achei um pouco difícil na área das expressões. É um pouco difícil você aprender um novo personagem, ter que fazer essa pessoa, exige muito estudo. Você tem que fazer uma nova pessoa e eu tive a sorte de parecer um pouco comigo”, afirmou ele.

E completou: "Eu defino o Bruno como um personagem feliz. Ele é muito gente boa, ele mora com os avós. O público pode esperar um personagem alegre, familiar. A cena mais legal de gravar até agora foi quando o Bruno estava jogando vídeo game com o pai, não posso dar spoiler, gostei muito dela. E também as cenas de almoço e janta que a gente tem de comida são bem legais”.

Miguel conseguiu o trabalho na novela das 9 ao fazer um teste de elenco e ele ficou muito feliz em conseguir o papel. Na história, ele revive o personagem que foi do ator Danton Mello na primeira versão de Vale Tudo, exibida na década de 1980. "Ainda não tive oportunidade de falar com ele, mas quero muito. Ele é um grande ator e estou feliz em fazer um personagem que ele fez quando foi criança”, contou. Enquanto o encontro não acontece, o ator mirim está aprendendo muito com os atores que interpretam seus pais na novela. "Trabalhar com Carolina Dieckmann e Renato Góes é uma honra. Eles são atores muito bons, um exemplo para eu aprender muito com eles”, contou.

Quando não está gravando a novela, Miguel Moro está na escola e adora ser reconhecido pelos colegas e professores. "Os meus colegas na escola gostaram de eu estar atuando na novela da Globo e falaram que vão assistir. Na escola, a galera reconheceu e já estão compartilhando. Eu sempre quis ser ator desde pequeno. Eu comecei na pandemia o desejo de seguir a carreira profissionalmente. Mas eu gosto de observar bastante pessoas atuando, ver as posições nas cenas, prestar atenção aos detalhes”, declarou.

Com apenas 12 anos de idade, o menino ainda não definiu o que quer ser quando crescer, mas já sabe quais são os sonhos que quer realizar. "O maior sonho que quero realizar é ter uma casa com piscina, quintal bem maneiro, ter um Golden, um cavalo e um porco. Eu gosto muito de animais. Eu também quero realizar algum dia quem sabe chegar no Oscar. Eu tenho vários sonhos, e também ser rico de família e amigos. Eu gosto muito de ter amigos e acho muito importante”, finalizou.

