BBB 25: Thamiris lamenta amizade abalada com Vitória Strada: 'Estou triste'

A sister Thamiris caiu no choro ao desabafar com outro brother sobre sua atual relação com Vitória Strada no BBB 25

A amizade de Thamiris e Vitória Strada dentro do BBB 25 passou por algumas mudanças nos últimos dias após o RoBBB Seu Fifi expor a nutricionista se referindo a atriz como 'egoísta'. A famosa, inclusive, decidiu mudar de quarto após o fim de sua liderança na casa.

Thamiris, por sua vez, não esconde o quanto está chateada com a situação. Na tarde desta sexta-feira, 7, a sister fez um breve desabafo com Maike ao lamentar o abalo na relação com a aliada de jogo.

"Eu já estava me sentindo um pouco sozinha, mas eu não estava querendo acreditar que eu estava sozinha, que de uma certa forma, a Vitória estava assim comigo... Não estava nada", disse a irmã de Camilla em meio às lágrimas.

Maike, então, abraçou a colega de confinamento e tentou acalmá-la. "Ela fez a escolha dela, porque ela também passou por algo. Acho que você tem que respeitar", aconselhou o brother. Em seguida, a nutricionista afirmou que não pretende se pronunciar, mas soube que a atriz mudou de quarto.

"É com quem ela se sente bem no momento. Às vezes a gente perde pessoas mesmo, mas você também é uma perda para ela... Não se coloca nesse papel: 'Ai, eu perdi a Vitória'. A Vitória também te perdeu... Quantas vezes ela chorou aqui e você que estava com ela?", declarou Maike ao consolar Thamiris. "Eu estou triste, real", concluiu a sister.

Maike sobre Vitória Strada mudar de quarto: "Ela fez a escolha dela, também porque ela também passou por algo, saca? E acho que você tem que respeitar" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/HTCZxJHJJ1 — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2025

💬 Maike: "A Vitória te perdeu (...) Quantas vezes ela chorou e você que tava com ela? Para os dois lados, não só para você." #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/qLCUwWPASH — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2025

Maike tira Vitória Strada do alvo para o Paredão

Na manhã desta sexta-feira, 7, a oitava prova do líder chegou ao fim na casa do BBB 25 e Maike levou a melhor na disputa. Durante uma conversa com dona Vilma, ele falou sobre os seus possíveis alvos para a dinâmica Na Mira do Líder.

Os dois especularam se, nesta semana, o Líder vai ter que escolher cinco participantes para colocar no alvo. Em seguida, Vilma quer saber se o paulista já tem cinco participantes em mente. Ele respondeu que sim, mas ressaltou que não pretende indicar Vitória Strada; confira mais detalhes!

