BBB 25: Maike tira Vitória Strada do alvo para o Paredão e explica o motivo

Na manhã desta sexta-feira, 7, a oitava prova do líder chegou ao fim na casa do BBB 25 e Maike levou a melhor na disputa. Durante uma conversa com dona Vilma, ele falou sobre os seus possíveis alvos para a dinâmica Na Mira do Líder.

Os dois especularam se, nesta semana, o Líder vai ter que escolher cinco participantes para colocar no alvo. Em seguida, Vilma quer saber se o paulista já tem cinco participantes em mente. Ele respondeu que sim, mas ressaltou que não pretende indicar Vitória Strada.

"Até tenho cinco, mas a Vitória, ela me salvou lá na prova, né. Era cinco com ela. E aí, parte desse prêmio é justamente por causa dela", justificou. "Vou colocar outra pessoa. É alguém que eu não queria colocar, alguém que eu gosto", completou. Em seguida, Vilma o aconselhou a conversar com a pessoa que pretende colocar no alvo e ele garantiu que fará isso.

Como foi a prova do Líder?

Na dinâmica do "resta um", antes do início da disputa da Prova do Líder, Vitória Strada teve a oportunidade de eliminar Maike e, assim, garantir a participação de Diego Hypolito na prova de resistência. No entanto, ao retirar um dos frascos de João Gabriel, o representante comercial retirou o último de Diego, que foi eliminado da disputa. Após deixar a disputa de resistência, a atriz se explicou para Diego: "Eu não sei o que aconteceu. Eu não me liguei, mesmo".

Já a prova do Líder exigiu que os brothers e sister fossem ágeis para apertar um botão, mas não podiam cair de uma base onde deviam ficar em pé por um longo tempo. Ao longo da madrugada desta sexta-feira, 7, Vilma, João Gabriel, Delma, Eva, Guilherme, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa, Vinícius, Aline e Vitória Strada foram eliminados da competição.

Após 9 horas de disputa, Renata e Maike seguiram na dinâmica em busca da liderança da semana. A bailarina, contudo, optou por desistir da prova e Maike se tornou o líder. O brother ficou emocionado ao receber a notícia de que era o vencedor.

