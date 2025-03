BBB 25: Diego Hypolito desabafa sobre escolha de sister: 'Não sou aliado'

Vetado da Prova do Líder no BBB 25, o brother Diego Hypolito refletiu sobre a atitude de uma sister que ele considera aliada

O brother Diego Hypolito ficou bastante pensativo após ser vetado da Prova do Líder no BBB 25. O ex-ginasta acabou sendo eliminado por Maike em uma dinâmica do 'resta um', realizada antes da atividade principal.

Em conversa com a irmã, Diego desabafou sobre a situação, que poderia ter sido diferente caso Vitória Strada tivesse desclassificado Maike. Ao longo do papo com Daniele Hypolito, o brother questionou se realmente seria aliado da atriz no jogo.

"Acho que eu não sou um aliado da Vitória. Porque ela tinha opção de me deixar fazer a prova, e ela optou por não deixar", disse ele. Daniele, por sua vez, aconselhou o irmão a conversar com a atriz a respeito do assunto. "Eu sou super compreensível, você sabe muito bem como é que eu sou", declarou Diego.

Vale lembrar que, caso Vitória tivesse desclassificado Maike, o ex-ginasta teria realizado a atividade de resistência. A sister, no entanto, acabou retirando um dos frascos de João Gabriel e, com isso, Maike removeu o último item de Diego, que foi eliminado da disputa.

💬 Diego Hypolito afirma: "Acho que eu não sou então aliado da Vitória."#BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/zeiALTR8Up — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2025

Vitória se desculpa com Diego Hypolito

Enquanto se recuperava da Prova de Resistência, a sister Vitória Strada, décima eliminada da dinâmica, aproveitou para conversar com Diego Hypolito a respeito de uma 'gafe' cometida por ela mais cedo. Durante a madrugada desta sexta-feira, 7, a atriz se desculpou com o ex-ginasta por uma decisão que acabou o deixando fora da competição do líder.

"Eu queria te pedir desculpas. Antes da prova, o Guilherme chegou pra mim e falou: 'Você não percebeu ali, que se você tirasse o Maike, o Diego estaria na prova?’. Cara, na hora eu não me liguei mesmo. Depois eu fiquei péssima, porque é o tipo de coisa que eu tenho que estar ligada. Não posso não estar ligada nisso", declarou a atriz.

Diego, por sua vez, permaneceu em silêncio. "Eu não sei o que aconteceu. Eu não me liguei, mesmo", acrescentou Vitória Strada. "Tá bom", disse o brother após ouvir a explicação da colega de confinamento. "Uma droga quando a gente comete uns erros assim, não tem como voltar atrás", concluiu a sister.

