A atriz Vitória Strada desabafa com Diego Hypolito no BBB 25 após escutar os comentários de Camilla e Thamiris sobre ela em dinâmica do RoBBB Seu Fifi

Após o Sincerão, que aconteceu nesta segunda-feira, 3, no BBB 25, a atriz Vitória Strada e o ginasta Diego Hypolito decidiram conversar sobre a dinâmica no Apê do Líder na madrugada desta terça-feira, 4 . Na ocaisão os dois falaram sobre os comentários de Camilla e Thamiris que a sister ouviu do RoBBB Seu Fifi.

Vitória ainda disse que Delma ouviu a trancista dizer que não se importava se a atriz saísse no Paredão da semana passada. Hypolito conta que Guilherme também ouviu a conversa. "Estou me sentindo uma idiota", confessou Vitória.

Diego, então, aconselhou a sister e relembrou os feitos dela na semana: "Você foi para o Paredão, voltou, as pessoas compraram a sua ideia, você ganhou a liderança".

Vitória, por sua vez, questionou: "As pessoas deviam estar esperando que eu colocasse a Camilla no Paredão, né!?", disse. "Todo mundo estava esperando isso", respondeu Diego.

Confira, abaixo, o trecho em que consta o desabafo de Vitória:

Diego Hypolito revela decisão a Vitória Strada

Após o Sincerão desta segunda-feira, 3, Vitória Strada afirmou que, apesar dos últimos acontecimentos, ainda não votaria em Camilla, mas Diego Hypolito discordou.

"Se ela voltar, eu voto nela agora, porque eu achei incoerente", garantiu ele. "Ela fez toda uma cena de que ninguém tinha escutado os lados. Escutaram, sim. [...] Na minha cabeça, não bate uma coisa com a outra. Eu não estou falando só sobre você, estou falando comigo também", complementou.

Diego diz que ainda não sabe se a trancista volta do Paredão depois do último Sincerão no programa. "A dinâmica de hoje mostrou muita coisa [...] Elas falaram isso de uma aliada delas, uma amiga". Vitória questionou: "Se isso foi exposto, o que mais elas falaram!?". Confira!

