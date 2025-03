Ex-BBB revela qual sister é uma das mais bonitas de todo o Big Brother Brasil

Ex-BBB Rodrigo Mussi surpreende ao eleger uma sister do BBB 25 como uma das mais bonitas de todas as edições do reality show

O ex-BBB Rodrigo Mussi surpreendeu ao revelar que acha uma das sisters do BBB 25 como uma das mais bonitas de todas as temporadas do reality show. Em entrevista no MesaCast BBB, ele elogiou a beleza de Eva.

Em uma conversa na atração, ele disse que Renata é uma mulher bonita, mas destacou a beleza de Eva. “ A Eva é uma das mulheres mais bonitas que já passaram pelo Big Brother ”, afirmou ele.

Vale lembrar que Mussi participou do BBB 22, mas ficou pouco tempo no reality show. Alguns meses depois, ele comoveu o Brasil ao sofrer um grave acidente de carro e surpreendeu com sua superação.

Procedimento estético

O ex-BBB Rodrigo Mussi contou que está em processo de fazer uma mudança em seu rosto. O rapaz decidiu remover a harmonização facial que realizou no passado. Ele contou que fez a harmonização facial após perder muito peso na época do acidente de carro. Porém, hoje em dia, não gosta mais do resultado e iniciou o procedimento para retirar os preenchimentos que fez.

"Estou tirando. Não quero mais harmonização na minha vida", disse ele ao site Gshow, que relembrou quando colocou o preenchimento. "Emagreci 45 quilos após o acidente. Nisso, meu rosto desfigurou, não tinha como ser diferente. Na pressa, comecei a preencher e perdi a mão".

Então, ele contou o motivo para remover o preenchimento. "Ao engordar, passou da conta. Em várias fotos, apareço com o rosto muito arredondado. Ficou desproporcional, sabe?", disse ele, e completou: "Prefiro meu rosto natural, tenho saudade disso. Mas é um processo. Digo para as pessoas que, quando você harmoniza muito, passa do ponto, não é fácil tirar. Às vezes demora muito, é uma luta. É muito mais fácil colocar que tirar".