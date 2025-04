BBB 25: Renata e Maike tomam banho juntos e trocam beijos quentes

Vivendo um affair há poucos dias, Renata e Maike são vistos em clima quente enquanto tomam banho juntos. Assista ao vídeo

O clima esquentou entre Renata e Maike na casa do BBB 25, da Globo. Após trocarem beijos na festa de sábado no reality show, eles não se desgrudaram mais e até foram tomar banho juntos.

As câmeras do programa flagraram quando Renata e Maike entraram juntos no chuveiro do quarto do líder na madrugada desta segunda-feira, 7. Ele é o líder da rodada e levou a bailarina para dormir com ele no quarto privativo.

Por lá, os dois tomaram banho juntos e ainda trocaram beijos e carinhos embaixo do chuveiro.

Vale lembrar que Maike tentava ficar com Renata há um bom tempo, mas ela sempre disfarçava e não ligava para as cantadas do rapaz. Porém, no último sábado, ela não resistiu e os dois deram o primeiro beijo no confinamento.

O BBB 25 tem previsão para chegar ao fim no dia 22 de abril e o jogo já entrou no modo turbo para encontrar os finalistas da edição.

E o clima entre Renata e Maike esquentou no banho 🔥 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/RUH8Y95C0G — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2025

Eva, do BBB 25, opina sobre possível romance de Renata e Maike

Eva, que está fora do BBB 25 há pouco menos de uma semana, esteve na Ilha de CARAS e contou um pouco sobre sua experiência no reality show da TV Globo. Durante sua passagem no local, a ex-sister abriu o jogo e opinou sobre o possível romance entre Renata e Maike. O brother, que se envolveu com Giovanna Jacobina - irmã de Gracyanne Barbosa - no início do confinamento, já demonstrou interesse em Renata e até chegou a flertar com a sister nos últimos dias.

Questionada sobre a relação da amiga com o ex-colega, Eva abriu o coração e revelou se existe a possibilidade dos confinados engatarem um romance dentro da atração. "Eu acho que não. Acho que se ela quisesse viver [o romance], ela já teria se envolvido", declarou. Saiba mais!

