Eva, do BBB 25, opina sobre possível romance de Renata e Maike

Na Ilha de CARAS, Eva abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de Renata, que segue no BBB 25, se envolver com Maike

Eva, que está fora do BBB 25 há pouco menos de uma semana, esteve na Ilha de CARAS e contou um pouco sobre sua experiência no reality show da TV Globo. Durante sua passagem no local, a ex-sister abriu o jogo e opinou sobre o possível romance entre Renata e Maike.

O brother, que se envolveu com Giovanna Jacobina - irmã de Gracyanne Barbosa - no início do confinamento, já demonstrou interesse em Renata e até chegou a flertar com a sister nos últimos dias. Os dois, no entanto, seguem somente como amigos e aliados de jogo.

Questionada sobre a relação da amiga com o ex-colega, Eva abriu o coração e revelou se existe a possibilidade dos confinados engatarem um romance dentro da atração. "Eu acho que não. Acho que se ela quisesse viver [o romance], ela já teria se envolvido", declarou.

"Ela não é muito de ficar nessa [enrolação]. Mas é uma situação totalmente nova na vida dela. Ela está presa [na casa], tem aquela pessoa que, de certa forma, ela está confiando ali. Eles trocam uma ideia de jogo. Uma aliança. Pode ser que role, mas pode ser que não. Não tem como saber, não tem como responder por ela porque é uma situação totalmente nova na vida. Mas eu acho que não", completou Eva.

Eva revela se vai falar com quem teve atrito no BBB 25

A ex-BBB Eva esteve na Ilha de CARAS para contar sobre como foi sua experiência no Big Brother Brasil 25, da Globo. Entre um assunto e outro, ela foi questionada se pretende ter contato com quem teve momentos de rivalidade no jogo.

Eva declarou que será educada com todo mundo e deixará o jogo dentro do confinamento, mas não promete criar uma amizade com todos. Além disso, a ex-sister também contou que já percebeu que sua vida mudou completamente após a experiência do reality show; confira o bate-papo completo!

