BBB 25: Nova edição do reality terá 'Seu Fifi', fofoqueiro infiltrado na casa

O BBB 25 contará com um 'integrante fofoqueiro', que escutará conversas dos brothers na casa; conheça inspiração da novidade

O BBB 25 estreia nesta segunda-feira, 13, repleto de novidades! Além dos participantes, que entrarão em dupla na nova edição do reality show da TV Globo, um outro 'integrante' da temporada também fará parte da casa.

Prometendo muito fogo no parquinho, um robô nomeado de 'Seu Fifi' será responsável por desempenhar o papel de fofoqueiro no confinamento. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, a novidade foi inspirada em um sucesso do Big Brother Naija (Nigéria).

No programa da Nigéria, o fofoqueiro é um papagaio robô que escuta as conversas dos brothers. Em determinados momentos do jogo, o 'integrante' da casa acaba reproduzindo algumas falas captadas, revelando inclusive estratégias dos participantes.

O robô, no entanto, é novo apenas no Brasil, uma vez que também já esteve em outras edições do confinamento pelo mundo além da Nigéria. Ainda segundo o jornalista, a sugestão de colocar o robô fofoqueiro na casa mais vigiada do país teria partido da gestão de Boninho, diretor geral do reality show até a edição de 2024.

"Seu Fifi é uma novidade desta edição. Ele é um RoBBB que vai ficar sempre trabalhando pela casa. Sabe aquela coisa que a pessoa está ali varrendo, mas está ouvindo a conversa? Ele vai estar ali limpando algo e sempre ouvindo o que os participantes dizem", adiantou o apresentador Tadeu Schmidt durante a visita da imprensa na casa do BBB 25.

"Em determinado momento, quem assiste ao BBB que decidirá quais conversas o Seu Fifi irá revelar para todos. Eles podem contar horrores para os adversários", completou Tadeu, revelando ainda que o fofoqueiro será comandado pelos telespectadores.

