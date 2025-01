BBB 25: Saiba quem são as três duplas que disputam a última vaga do reality show

Nesta quinta-feira, 9, a Globo divulgou a lista com os 22 participantes que vão integrar o BBB 25, mas ainda resta uma vaga para o reality show

Nesta quinta-feira, 9, a TV Globo divulgou a lista com os 22 participantes que vão integrar o elenco do BBB 25, mas ainda resta uma vaga para o reality show. No Mais Você desta sexta-feira, 10, três duplas foram reveladas ao público, e uma votação foi aberta para decidir qual delas ganhará a chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

As três duplas são formadas por famílias anônimas. Uma delas é formada por uma mãe e sua filha, outra de uma mãe com o filho, e a terceira é um genro e a sogra.

A primeira dupla anunciada foi a técnica de enfermagem Joseane e o filho, o professor de geografia Cléber, de Salvador. “A gente é muito ligado. Jose Furacão é a tampa da minha panela”, disse o baiano. “Fazemos tudo juntos, até sair para beber”, completou Joseane, que analisou: “Ele tem um temperamento oposto ao meu. É aquele sereno que irrita, sabe? Ele fala que eu sou muito agitada”.

Mãe e filha, Paula e Nicole, também estão na disputa. Elas são da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Paula trabalha como assessoria na prefeitura, e Nicole cursa a faculdade de direito. Apesar da ótima relação, elas preferem morar separadas para manter a amizade intacta.

Naturais de Olinda, Guilherme, fisioterapeuta de 27 anos, e Joselma, dona de casa de 54 anos, formam a terceira dupla que busca uma vaga no BBB 25. E a ideia de realizar a inscrição partiu dele, que contou que não pensou em levar a mulher, Letícia (filha mais nova de Joselma), nem um de seus três irmãos, já que com eles poderia se desentender na casa. Já com a sogra, nunca brigou.

Vale lembrar que o BBB 25 será composto por duplas, que vão entrar no jogo para jogarem juntas, mas apenas uma pessoa vai vencer o reality show. Esta será a primeira temporada do reality show sem o comando do diretor Boninho, que deixou a Globo no final de 2024. Agora, a função dele foi assumida pelo diretor Rodrigo Dourado. A apresentação segue com o apresentador Tadeu Schmidt.

