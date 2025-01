BBB 25: Gracyanne fez pedido especial para a produção do reality

Você sabia? Gracyanne Barbosa aceitou participar do BBB 25 após se preparar mentalmente e fazer pedidos especiais para a produção do reality show

A musa fitness Gracyanne Barbosa está confirmada no BBB 25, da Globo, e entrará na casa mais vigiada do Brasil nesta segunda-feira, 13. Com isso, as curiosidades sobre a ida dela para o reality show já começaram a circular na internet. Você sabia que ela se preparou mentalmente para a comida que vai encontrar no programa e fez pedidos para a produção?

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a musa fitness fez pedidos para a equipe do Big Brother sobre sua alimentação no confinamento. Ela é conhecida por comer 40 ovos por dia, mas não terá essa regalia no reality. Porém, ela garantiu que vai comer ovos em momentos especiais.

Gracyanne pediu para a produção para ter um cardápio com ovos e whey protein em suas possíveis festas do Líder e almoço do Anjo. Além disso, ela pediu para que, sempre que possível, a produção mande mais ovos e whey protein para ela em momentos especiais do jogo.

Além disso, a beldade também se preparou psicológicamente para a mudança drástica em sua alimentação. Quando estiver no reality show, ela não terá sua grande oferta de ovos por dia e terá que consumir outros tipos de alimentos. Assim, segundo o colunista Pasin, Gracyanne fez terapias, como o mapa mental, para não sofrer muito com a mudança em seu cardápio e não deixar que a falta de ovos afete o seu humor. Ela também teve a orientação de nutricionistas e médicos para saber o que pode comer quando estiver no Vip e na Xepa.

Gracyanne Barbosa lamenta a morte de cachorro

A musa fitness e influenciadora digital Gracyanne Barbosa veio a público na noite desta segunda-feira, 6, comunicar aos seguidores sobre a morte de seu cachorro, Thor. A famosa de 41 anos de idade publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que une vários momentos na companhia do animal de estimação. O registro é acompanhado por uma mensagem emocionante, que consta na legenda da publicação.

"Obrigada por ser minha companhia em todos os momentos, por me trazer tantas alegrias, me fazer rir, me mostrar esse amor tão sincero. Te adotar, sem dúvidas, foi uma das coisas mais linda da minha vida", escreveu.

E complementou: "Esse é mais um daqueles posts, que, pra mim, é difícil escrever, postar, porque uma tristeza muito grande toma conta de mim. THORZINHO NOS DEIXOU!. Meu bolinha de pelo, grudinho da mamãe, quem vai fazer aula comigo? Me esperar atrás da porta e ficar rodando de alegria?", escreveu. "Te amarei para sempre, filho! Faz muita bagunça aí com seus irmãos", desabafou.

